Feira de empreendedorismo voltada para mulheres é realizada em Belém até este sábado

Uma vasta programação voltada para mulheres empreendedoras está sendo realizada até este sábado (4) na Igreja Primeiro Amor (IPA), na Avenida José Bonifácio, 690, em Belém. Fazendo alusão ao Dia das Mães, que será celebrado no próximo final de semana, a quinta edição da Feira da Mulher Empreendedora conta com a participação de cerca de 70 expositoras. A entrada é franca, das 9h às 22h.

Os visitantes podem encontrar, no evento, opções de presentes que vão desde roupas, acessórios e calçados até arranjos florais, artesanato, biojóias e artigos de beleza, saúde e bem estar, além de serviços de petshop e comidas. Também são ofertadas gratuitamente atividades como massagens em colchões terapêuticos e spa. A expectativa da organização é de um crescimento de venda na casa dos 30% nesta edição.

Iolanda Lopes, uma das coordenadoras do evento, conta que, com o passar do tempo, a feira cresceu. “A gente usava só esse salão e agora a gente está usando dois”, ressalta. Com início na pandemia da covid-19, o encontro nasceu para incentivar o empreendedorismo feminino. “Temos uma comunidade na igreja, mas não conhecíamos o serviço umas das outras. Por exemplo, eu faço bolo, outra pessoa vende roupa, e mesmo precisando desses produtos a gente não se conhecia dentro da comunidade. A ideia era mostrar o nosso trabalho na época da pandemia, em que todo mundo ficou parado e precisava gerar renda”, lembra.

Desde quinta-feira (2), quando a feira começou nesta edição, o movimento de consumidores tem sido grande, de acordo com a coordenadora. Para este sábado, último dia de evento, a expectativa é “muito boa”. O intuito para as empreendedoras é de que seja um momento de networking e de retenção de novos clientes. Uma novidade é que a organização está tentando criar uma feira virtual, para deixar sempre os produtos disponíveis e atender a uma demanda maior.

Empreendedoras faturam

Com produtos focados na costura criativa, a comerciante Rosemary Rodrigues, de 52 anos, participa da Feira da Mulher Empreendedora pela primeira vez. Ela trabalha de forma virtual e ficou sabendo do evento por uma amiga, e está vendendo no local vários itens, principalmente bolsas bordadas e personalizadas, voltadas para todos os públicos.

O movimento, segundo ela, está “excelente”. “A receptividade é muito boa, fui muito bem recebida. As expectativas de vendas até o final da feira são, com certeza, muito boas, a gente já entrou aqui vendendo. O que mais tem saído são as lembrancinhas para a mãe, está tendo uma procura muito grande de presentes para o Dia das Mães”, destaca. Os preços na banca variam de R$ 25 a R$ 150, dependendo do item.

Já a enfermeira Andressa Teixeira, de 31 anos, largou o trabalho formal que tinha em um hospital para empreender na área de estética, há quatro anos. O carro-chefe do negócio é a micropigmentação - ela é campeã estadual em micropigmentação em lábios. Outros serviços de estética facial e corporal oferecidos são os de podologia, pós-operatório, massagem, fisioterapia, limpeza de pele, botox e preenchimento labial.

“Eu costumo dizer que eu pulei no abismo e no meio dessa queda criei meu próprio paraquedas, porque eu larguei 10 anos de trabalho na UTI para viver de uma área que eu nem sonhava em fazer parte. Foi um curso que me convidaram para assistir e cheguei lá, olhei e pensei ‘é aqui que eu quero ficar’. Foi uma atitude de coragem mesmo e, graças a Deus, até aqui tem dado certo, Deus tem abençoado, tem dado muitos clientes para a gente. E estou sempre participando de eventos e de outras oportunidades para aprender e crescer”, detalha.

A participação no evento rendeu bons frutos, segundo Andressa, já que muitas pessoas passaram pela feira nos dois primeiros dias. Ela aproveitou o evento para fazer demonstrações gratuitas de alguns serviços oferecidos, como a liberação muscular e a fisioterapeuta, além da avaliação com uma podóloga e a entrega de vouchers com 20% de desconto. Para o Dia das Mães, a empreendedora montou combos prontos, incluindo vários serviços. Os custos variam entre R$ 15 e R$ 2.000.

Programação

Um dos destaques da feira é o projeto Chá e Palavra, com ações que desenvolvem um trabalho social e espiritual para mulheres. O evento também conta com uma série de programações, como um show da cantora Lenne Bandeira, Banda Louva Brasil, desfiles de moda, apresentação de balé e uma amostra de cozinha show, com a chef e consultora gastronômica Narinha Tabosa.

O público também receberá uma palestra sobre empreendedorismo e finanças, promovida pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Nos dias do evento também são oferecidas oficinas de costura criativa e arranjos florais. Os projetos fazem parte dos eixos de atuação da Igreja Primeiro Amor (IPA) e tem uma realização do Instituto Aviva.