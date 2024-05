Lojistas de Belém projetam aumento nas vendas de 30% com Dia das Mães

O Dia das Mães, que este ano será celebrado no dia 12, deve aquecer as vendas neste mês de maio, em Belém. Faltando praticamente uma semana para a data, em um dos shoppings da capital, no bairro do Reduto, as lojas já iniciaram os preparativos para receber a demanda de clientes, com estoques abastecidos, promoções e até mesmo receptivo especial. A projeção dos lojistas é um incremento de cerca de 30% nas vendas.

Raiane Barreto, gerente de uma loja de roupas femininas, diz que a loja se preparou especialmente para a data renovando o estoque, e espera alavancar as vendas, que devem girar em torno de R$ 250 mil para este Dia das Mães. “É uma data que a gente se prepara bastante, com muita mercadoria, muita novidade, para atrair realmente a clientela para dentro da loja. A nossa margem para este ano é de pelo menos uns 30% de aumento”, diz.

A expectativa é conseguir um respiro já que o último tem sido “desafiador”. A loja, que está no mercado há seis anos, teve uma queda de vendas no último. “Esse é um ano que está realmente muito complicado para o empreendedorismo, a gente já entrou em uma margem de queda. Estamos apostando muito nos feriados, nessas datas comemorativas, para que elas realmente possam trazer para gente um desempenho melhor nas vendas”, acrescenta Raiene.

A projeção dos lojistas é aquecer em 30% as vendas. (Cristino Martins / O Liberal)

Marcelo Souza, gerente de outra loja no mesmo shopping, também de moda feminina, compartilha da aposta na data para alavancar as vendas. Ele contou que sua loja tem uma programação especial para o Dia das Mães, com o estoque 30% maior do que no ano anterior e a expectativa de superar as vendas em 30%. Diferente de Raiane, Marcelo diz que a loja já experimentou um crescimento de 26% no último trimestre.

Para atrair clientes, a loja será decorada com flores e oferecerá “mimos”, como café da manhã e bolo. Além disso, também já oferece promoções. “Comprando 4 peças uma saí de graça, que já é o presente da mãe. A cliente que não tem condição de levar hoje quatro peças, mas somou uma quantidade de R$ 600, pode escolher um colar no valor R$ 89,99 ou um carteira porta-cartão de couro no valor de R$ 79,99”, informa Marcelo.

Presente dos sonhos

Apesar da expectativa dos lojistas de que o maior fluxo de clientes ocorra somente com a proximidade da data, especialmente nos finais de semana, existem aqueles que preferem não deixar para última hora. É o caso da fonoaudióloga Solange Moraes. Ela, que é natural do estado do Maranhão, atualmente está residindo no sul do Pará, e está está na capital paraense para um curso. Nesta sexta (3), ela contou que já garantiu o presente de sua mãe, de 68 anos.

A fonoaudióloga Solange Moraes já garantiu o presente da mãe: uma maquina de lavar. (Cristino Martins / O Liberal)

Minha mãe é ex-quebradeira de coco; meu pai é agricultor. Eles lutaram muito para formar eu e a minha irmã, que é dentista. Meu pai lutou e se formou enfermeiro, mas a minha mãe ficou sempre ficou dona de casa e abdicou dos sonhos dela, que era ser professora, para nos formar. E aí esse ano eu vou dar uma máquina de lavar, que é um grande sonho dela. Talvez para algumas pessoas seja uma coisa simples, mas para minha mãe não”, contou.