Overbooking em voos: veja o que fazer e quais sãos os seus direitos

Overbooking acontece quando uma companhia aérea vende mais passagens do que a quantidade de assentos disponíveis no voo. Isso é feito com base em estatísticas que indicam que uma parte dos passageiros costuma desistir ou não comparecer. No entanto, quando todos aparecem, falta lugar — e aí surgem os problemas.

Se você for um dos afetados, a empresa deve primeiro procurar voluntários dispostos a embarcar em outro voo, oferecendo compensações (como vouchers, alimentação e hospedagem). Se não houver voluntários, passageiros podem ser removidos involuntariamente, com direito a indenização financeira, além de reacomodação ou reembolso total, sem taxas.

Seus direitos em caso de overbooking

A ANAC garante uma série de direitos aos passageiros:

Reacomodação em outro voo, o mais rápido possível e sem custo adicional .

. Reembolso integral se você não quiser esperar ou aceitar nova data.

Compensação financeira, que varia conforme a distância e o tempo de atraso (de R$ 250 a R$ 1.000 em voos nacionais, e até R$ 3.000 nos internacionais).

Assistência material, como alimentação, transporte e hospedagem, se houver longas esperas.

O que fazer se for vítima de overbooking?

Mantenha a calma e registre tudo: anote horários, nomes, protocolos e tire fotos das informações fornecidas. Fale com a companhia aérea: procure um atendente e peça soluções. Elas devem ser informadas com clareza. Solicite seus direitos: se for removido do voo, exija reacomodação, reembolso ou compensação. Guarde comprovantes: tudo pode ser útil em uma reclamação futura (inclusive em órgãos como a ANAC ou Procon).

Como evitar problemas com overbooking?

Faça o check-in com antecedência (online ou no aeroporto). Chegue cedo ao aeroporto: passageiros que chegam por último correm maior risco de serem retirados do voo. Evite horários de pico e, se possível, compre a passagem diretamente com a companhia aérea.

Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com