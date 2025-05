VÍDEO: brasileira é contida ao tentar invadir cabine de voo da American Airlines em São Paulo

Na noite da última quinta-feira (24), uma situação gerou tumulto em um voo da American Airlines, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Uma passageira brasileira foi imobilizada por um comissário da companhia aérea após tentar invadir a cabine do piloto para questionar o atraso do voo. O incidente ocorreu no voo AA950, que operava com um Boeing 787-9 Dreamliner, com destino a Nova York (JFK).

De acordo com relatos de passageiros que estavam a bordo da classe executiva da aeronave, a partida estava significativamente atrasada, o que gerou irritação entre alguns dos viajantes. A brasileira, então, decidiu se dirigir até a frente da aeronave para questionar os pilotos sobre o motivo do atraso. No entanto, os comissários interpretaram a ação como uma tentativa de invadir a cabine, o que resultou em uma abordagem física para impedir o acesso.

Após ser imobilizada, a mulher iniciou uma discussão com os funcionários da American Airlines. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, é possível ouvir a passageira proferindo xingamentos e ameaças aos comissário. “Filho da **ta, nojento, não pode encostar a mão em mim, você não sabe com quem está falando, você vai se **der. Eu fui perguntar por que estava atrasado e esse ***do me pôs para fora”, gritou a passageira durante a confusão.

O tumulto gerou reações de outros passageiros, com um deles pedindo que a mulher se acalmasse. Após o incidente, tanto a passageira quanto o indivíduo que a acompanhava foram retirados do voo, o que resultou em um novo atraso. De acordo com o site Aeroin, a aeronave partiu com 2 horas e 25 minutos de atraso devido ao episódio.