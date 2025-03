Passageira fica nua em avião e força suspensão de decolagem nos EUA

Um voo da Southwest Airlines retornou ao portão de embarque no Aeroporto Hobby, em Houston, Texas, nos Estados Unidos, na tarde da última segunda-feira (03/03), após uma passageira retirar as roupas e gritar antes da decolagem. O avião estava programado para seguir viagem com destino a Phoenix, no Arizona.

VEJA MAIS

Segundo relatos de testemunhas, a mulher estava vestida no início do embarque, mas caminhou até a parte da frente da aeronave e pediu para sair do voo. Em seguida, começou a pular e gritar. Enquanto a aeronave ainda se movimentava, ela retirou todas as roupas, incluindo acessórios e calçados, e passou a circular nua pelo corredor do avião.

De acordo com informações do canal 12 News, a passageira tentou abrir a porta da cabine de comando e teve contato físico com uma comissária de bordo. Diante da situação, o piloto interrompeu a decolagem e retornou ao portão de embarque.

Ao desembarcar, a mulher saiu correndo nua pelo finger, mas foi contida por agentes de segurança. A polícia de Houston informou que ela foi encaminhada a um hospital para avaliação médica.

O incidente resultou em um atraso de aproximadamente uma hora no voo, que seguiu viagem normalmente após a situação ser controlada.