Passageiro agride funcionário de companhia aérea e vandaliza aeroporto no RS após perder voo

Um passageiro de um voo da Voepass que seguiria para Florianópolis (SC) agrediu fisicamente um funcionário da companhia aérea e vandalizou o Aeroporto de Pelotas (RS). Segundo a CCR, concessionária que administra o aeroporto, os ataques ocorreram no domingo, após o homem chegar atrasado e ser impedido de embarcar. Ele fugiu antes da polícia chegar.

"Diante da situação, ele reagiu de forma agressiva, atacando fisicamente um colaborador da companhia e causando danos materiais à estrutura do aeroporto", relata a empresa.

O funcionário agredido recebeu atendimento médico e passa bem.

"A equipe do Aeroporto de Pelotas se solidariza com o colaborador da Voepass, e já se colocou à disposição para apoiá-lo no que for necessário, repudiando qualquer tipo de ação violenta, especialmente em situações nas quais os protocolos de segurança estão sendo aplicados", afirma.