Voo Belém-Miami direto: veja o valor de passagens de ida e volta da capital paraense para os EUA

O novo voo direto entre Belém e Miami, anunciado na última sexta-feira (21/2) pelo governo do Pará, promete facilitar a conexão entre a capital paraense e os Estados Unidos. Com duas frequências semanais, a rota faz parte de uma estratégia do governo estadual para ampliar o fluxo de visitantes e a acessibilidade à Amazônia. As passagens já podem ser adquiridas, com os voos programados para começar em 15 de junho.

Uma simulação realizada pelo Grupo Liberal mostra que é possível viajar de Belém para os Estados Unidos e gastar menos de R$ 5 mil com passagens de ida e volta. O trecho entre a capital paraense e Fort Lauderdale (FLL), na região metropolitana de Miami, foi encontrado por R$ 4.681,13 no total.

Simulação (Reprodução)

Na projeção, com ida marcada para o dia 15 de junho, saída de Belém às 1h25, e chegada em Fort Lauderdale às 6h55, após 6h30 de voo operado pela companhia Azul, o custo é de R$ 2.205,75. Já a volta, no dia 25 de junho, partindo dos EUA às 22h, e chegando a Belém às 4h55 do dia seguinte, com duração de 5h55, e operado pela mesma companhia, tem valor de R$ 2.475,38.

Rota internacional

A região Norte já possui uma conexão entre Manaus e Miami, retomada em 2022. O voo direto representa um avanço estratégico para a capital paraense, especialmente diante da realização da 30ª Conferência do Clima (COP 30) em novembro deste ano.

Os voos diretos Belém-Miami partirão às quintas-feiras e domingos, saindo da capital paraense às 23h e chegando a Miami às 3h30. No sentido inverso, os voos sairão às 9h45, chegando a Belém às 16h30. Durante a COP 30, a frequência será ampliada para atender à demanda de visitantes.