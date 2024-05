Shopping de Belém distribui brindes e sorteará viagem no Dia das Mães

Para celebrar o Dia das Mães, o Shopping Bosque Grão-Pará vai sortear uma viagem dos sonhos, com acompanhante, para uma experiência única na Vinícola Casa Valduga, localizada em Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul. O local existe há mais de 100 anos e atrai turistas de todo o mundo.

A cada R$ 400 em compras realizadas nas lojas participantes da ação no empreendimento, além do cupom para concorrer ao sorteio da viagem, o cliente levará para casa um delicioso presente com Kit chá e Geleia gourmet, itens da Casa Madeira. A campanha “Mães do Bosque” iniciará nesta segunda-feira, dia 29 de abril, e seguirá até 18 de maio. Os brindes serão entregues enquanto durarem os estoques, sendo um por CPF. As compras e trocas feitas de segunda a quinta-feira valem cupons em dobro para o sorteio da viagem.

“O Dia das Mães é uma data importantíssima para o varejo, desperta as melhores memórias e muita vontade de demonstrar o nosso amor presenteando esse ser único. E para proporcionar experiências incríveis para nossos clientes, preparamos uma campanha duplamente especial, já que, além de concorrer ao sorteio da viagem, eles já sairão do shopping com um super presente da Casa Madeira, que vai agradar os paladares mais doces e sofisticados”, comenta Raphaella Rocha, gerente de marketing do Shopping Bosque.

A Casa Valduga

Passada de geração em geração, a Casa Valduga está localizada na região do Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul. Fundada em 1875 por imigrantes italianos, a Vinícola é reconhecida por sua tradição na produção de vinhos, espumantes e pela estrutura turística, que oferece visitas guiadas, hospedagem e experiências gastronômicas.

Serviço - A Campanha “Mães do Bosque" vai de 29 de abril a 18 de maio, das 10h às 22h. A cada R$ 400 em compras realizadas em lojas do Bosque, participantes da ação, o cliente ganhará um delicioso kit da Casa Madeira (um por CPF) e o cupom para concorrer à viagem. Compras e trocas realizadas de segunda a quinta-feira valem cupons em dobro para o sorteio da viagem.