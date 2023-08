Criação de programa no Turismo prevê a distribuição de recursos para micro e pequenos empresários

A descentralização das ações do Ministério do Turismo também é uma das prioridades citadas durante a cerimônia de posse de Celso Sabino, que ocorreu nesta quinta-feira (3) no Salão Nobre do Palácio do Planalto, em Brasília (DF). A criação do MTur Itinerante levará recursos da pasta para todas as regiões do país que possuem potencial turístico.

“O Fungetur existe para ajudar micro e pequenas empresas do setor na aquisição de equipamentos, reformas, construção e para capital de giro”.

Junto a isso, outras iniciativas devem ser lançadas nos próximos dias, como o Meu Emprego no Turismo, Revive Brasil e o Embarque Nessa.

“Nossas metas são ousadas. Queremos atingir a casa dos dois dígitos na contribuição do setor com o PIB [Produto Interno Bruno], que hoje está em 7,8%. Trabalharemos para bater o recorde de turistas estrangeiros para muito além dos atuais 6,3 milhões por ano e, por consequência, multiplicar os empregos”, frisou Sabino.