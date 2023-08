Ministro do Turismo, Celso Sabino mira programa para baratear hospedagens a pessoas de baixa renda

O ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil-PA), afirmou, na manhã deste domingo (6), durante evento na Associação Comercial do Pará (ACP), que já iniciou as conversas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para lançar o programa que vai baratear hospedagens no país, na mesma linha do “Voa Brasil”, que reduz custos de passagens aéreas.

“Já conversamos com o presidente Lula na direção de alguns programas que vamos lançar com o Plano Nacional de Desenvolvimento do Turismo, programas que vão permitir que trabalhadores de baixa renda, empregadas domésticas, aposentados, pessoas que não têm o costume ou hábito de viajar possam ter, primeiro, a motivação para viajar. Isso vem através da promoção e do desvendamento de novos destinos, e também condições favoráveis, com passagens mais justas, com hospedagens mais justas em relação ao preço, para que essas pessoas e os brasileiros possam conhecer o Brasil”, comentou.

VEJA MAIS

O ministro criticou que, por ano, são cerca de 100 milhões de viagens por ano no Brasil, contra um total de mais de 200 milhões de habitantes. A título de comparação, os Estados Unidos têm cerca de 300 milhões de habitantes e mais de 700 milhões de viagens no país, segundo Sabino.