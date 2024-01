Turismo no Pará: Rota turística do Cacau ao Chocolate revela potencial do setor na Transamazônica

Idealizada pela Prefeitura de Altamira e lançada na semana passada, a Rota turística do Cacau ao Chocolate faz o mapeamento da região que tem os maiores produtores de cacau do Brasil e revela o potencial do setor na Transamazônica. Através do projeto, moradores locais e turistas podem encontrar facilmente as fábricas de chocolate existentes na região e ainda conhecer as propriedades produtoras do cacau. No próximo dia 25 de janeiro, a Rota Turística do Cacau ao Chocolate também será lançada na capital paraense, Belém.

VEJA MAIS

Segundo a prefeitura de Altamira, antes de ser apresentado ao grande público, em cerimônia realizada no Centro de Eventos Vilmar Soares, no dia 11 de janeiro, o projeto passou por uma série de testes e adequações, até ser apresentada ao grande público.

No material criado pela gestão municipal é possível encontrar informações e endereços de diferentes empresas que trabalham com a produção do cacau e do chocolate na região. “A região tem muito a ganhar, explorando o turismo do chocolate da nossa terra”, declarou o secretário municipal de Agricultura de Altamira, Marcônio Paiva.

"Na Rota do Cacau, você pode visitar fazendas, observar as etapas de cultivo e colheita do cacau, participar de degustações de chocolates artesanais e conhecer mais sobre a história e as tradições relacionadas ao cacau e a história da Rodovia Transamazônica. Além disso, essa experiência permite que os visitantes se envolvam com as comunidades locais e apoiem a produção sustentável na região", diz o material de divulgação.

Presidente da Associação Consórcio Belo Monte (ACBM) e prefeito de Altamira, Claudomiro Gomes explica que a Rota foi criada para apresentar os produtos, tanto de fazenda quanto de fábricas, para aquelas pessoas que querem viver a experiência de um cacau especial, na região que mais produz o fruto. “Todos estão convidados a conhecer a região da Transamazônica, a região que mais produz cacau no Brasil”.