Praia do Sancho, em Fernando de Noronha, é eleita novamente a melhor do mundo

Mais uma vez, o Brasil se destaca no cenário turístico mundial. A Praia do Sancho, localizada no arquipélago de Fernando de Noronha, no estado de Pernambuco, foi eleita a melhor praia do mundo em 2023 pelo site especializado em viagens TripAdvisor. Esta é a 7ª vez consecutiva que o local fica em primeiro lugar entre as 25 melhores praias do listadas pelo site.

A votação é feita entre viajantes, que avaliam as praias de acordo com critérios como beleza, infraestrutura, limpeza e acessibilidade. A Praia do Sancho, que já havia sido eleita a melhor praia do mundo em 2014, 2015, 2017, 2019, 2020 e 2023, é conhecida por sua beleza natural exuberante.

A praia é cercada por falésias, que formam uma piscina natural de águas cristalinas. A areia é branca e fofa, e o mar é calmo, ideal para banhos e mergulhos. Para visitar a Praia do Sancho, é necessário pagar uma taxa de entrada ao Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. O valor é de R$ 358 para visitantes estrangeiros e R$ 179 para turistas brasileiros.

Confira o ranking atual com as 10 melhores praias do mundo:

Praia do Sancho: Fernando de Noronha (Brasil); Eagle Beach: Palm/Eagle Beach, (Aruba); Cable Beach: Broome, (Austrália); Reynisfjara Beach: Vik, (Islândia); Grace Bay Beach: Providenciales, (Ilhas Turcas e Caicos); Praia da Falésia: Olhos de Água, (Portugal); Radhanagar Beach: Ilha de Havelock, (Ilhas de Andamã e Nicobar); Isola del Coligli: Lampedusa, (Ilhas da Sicília, Itália); Varadero Beach: Varadero, (Cuba); Ka’anapali Beach: Maui, (Havaí).

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)