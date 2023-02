Praia Baía do Sancho é escolhida como a melhor do mundo em 2023

A praia Baía do Sancho, localizada em Fernando de Noronha, foi apontada como a melhor praia do mundo pela 6ª vez consecutiva. A avaliação foi divulgada pelo site de turismo TripAdvisor, nesta terça-feira (28/02). Ipanema, no Rio de Janeiro, também esteve na lista das 25 melhores praias do mundo e foi classificada como a 19°.

O TripAdvisor estabelece um ranking anual a partir da qualidade e quantidade de resenhas e notas por turistas, do início ao fim do ano. A praia de Fernando de Noronha é descrita pelo site como "Uma bela praia remota que só pode ser alcançada descendo escadas e degraus. Os majestosos penhascos vão tirar seu fôlego".

"A Baía do Sancho é uma enseada protegida de águas azul-turquesa brilhantes apoiadas por falésias cobertas de florestas”, diz Lonely Planet, outro guia de turismo.

Preservada em Fernando de Noronha, a Baía do Sancho é um arquipélago considerado um turismo restrito, tendo em mente seu difícil acesso. Entretanto, os números de turistas só aumentam a cada ano. Em 2022, o recorde foi batido com aproximadamente 149 mil. O site de turismo ainda lista seis hóteis e 189 pousadas disponíveis no arquipélago.

Mesmo com os elogios, há quem discorde da melhor praia do mundo. Entre as avaliações dadas no TripAdvisor, a Baía do Sancho é definida como “decepcionante e lotada”.

Outra praia brasileira na lista é Ipanema, no Rio de Janeiro. “Que viagem ao Rio é completa sem esta praia? Linda com uma vibe mais descontraída”, diz o TripAdvisor.

Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro (Divulgação/Portal Loft)

Confira a lista das melhores praias do mundo, divulgada pelo TripAdvisor

Baía do Sancho – Brasil

Eagle Beach – Aruba

Cable Beach – Austrália

Reynisfjara – Islândia

Grace Bay – Ilhas Turcas e Caicos

Praia da Falésia – Portugal

Radhanagar – Índia

Spiaggia dei Conigli — Sicília (Itália)

Varadero — Cuba

Ka'anapali — Havaí (EUA)

Siesta — Flórida (EUA)

Driftwood — Geórgia (EUA)

Manly Beach — Austrália

Seven Mile Beach — ilhas Caimã

La Concha — Espanha

Kelingking — Indonésia

Playa de Muro — Espanha

Playa Manuel Antonio — Costa Rica

Ipanema – Brasil

Nungwi — Tanzânia

Falassarna — Grécia

Nissi — Chipre

Playa Norte — México

Magens Bay — Ilhas Virgens Americanas

Balos Lagoon — Grécia

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)