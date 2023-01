'Garota de Ipanema' é a música mais gravada no Brasil; confira algumas versões

Nesta quarta-feira (25), comemora-se o Dia da Bossa Nova no Brasil, e, não sendo uma coincidência, o cantor e compositor Tom Jobim completaria 96 anos neste dia. Conhecido por suas célebres canções, Tom fez história como um renomado artista, principalmente pela autoria da música "Garota de Ipanema", escrita em parceria com Vinícios de Moraes.

Segundo os dados do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), mesmo após mais de 60 anos do lançamento, a canção continua em primeiro lugar entre as músicas brasileiras mais regravadas do país.

Nomes como João Gilberto, Nara Leão, Gal Costa, Elis Regina, Toquinho, Roberto Carlos e Caetano Veloso estão entre os artistas que já regravaram essa canção.

Na lista de músicas mais gravadas no Brasil, Tom Jobim aparece outras vezes com canções solo e parcerias. "Eu Sei Que Vou Te Amar", 6º, "Wave", 7º, "Corcovado", 8º, "Chega de Saudade", 9º, "Desafinado", 10º, "Insensatez", 13º, "Samba do Avião", 15º, "A Felicidade" e "Dindi", empatadas em 17º.

Confira algumas regravações de Garota de Ipanema:

Roberto Carlos e Caetano Veloso

Frank Sinatra e Antônio Carlos Jobim

Melim

Gal Costa

Elis Regina

Tim Maia

