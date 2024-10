Saiba onde ficará o novo retorno da avenida Perimetral, em Belém

Um novo desvio está sendo aberto na avenida Perimetral, próximo à estrada da Ceasa, no bairro do Curió-Utinga, como parte das ações para melhorar o fluxo de trânsito na região. A intervenção é necessária devido às obras do novo viaduto que está sendo construído na interseção da avenida Dr. Freitas com a João Paulo II, um ponto estratégico da cidade. Até o momento, o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), responsável pela obra, não tem previsão de quando o novo desvio começará a ser utilizado.

Moradores do entorno já comentam a expectativa com as melhorias no perímetro. O vendedor Francisco Sousa, de 60 anos, conta que passa todo dia pelo trecho que está em obras e espera que o trânsito tenha melhor fluidez com a construção do novo acesso. E espera maior mobilidade para condutores e pedestres que dependem de transporte público. “Pode ser que ajude a melhorar quando fizerem o elevado. Enquanto isso, temos muito transtorno no trânsito”, comenta.

O vendedor Francisco Sousa espera que, com as obras, o trânsito tenha melhor fluidez na área. (Thiago Gomes / O Liberal)

Segundo ele, para quem precisava fazer outro retorno na avenida, a implementação de mais um acesso na via vai ajudar para “quem está de carro e moto”. “Nessa [avenida] perimetral, o fluxo de carro é muito grande. O que iria melhorar, também, é se colocassem um sinal. Pelo menos na entrada da estrada Ceasa, que ficaria bom”, completa o vendedor.

Para quem mora no local, a mudança também pode trazer benefícios. O comerciário José Maria Rodrigues, de 60 anos, avalia que o retorno pode garantir maior segurança no local, já que, atualmente, no trecho existem alguns retornos irregulares. “É bom, mas eu acredito que ainda vai faltar um pouquinho mais de educação [dos condutores], por conta de acidentes. O trânsito no trecho é bastante pesado durante 24 horas, devido ao abastecimento na Ceasa”, afirma.

O comerciário José Maria Rodrigues acredita que as obras podem levar mais segurança para o local. (Thiago Gomes / O Liberal)

Sobre a sinalização na área, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que “a referida obra é executada pelo Governo do Estado e a devida sinalização do trecho, enquanto em obras, com cavaletes e cones, bem como a criação de desvios, é de responsabilidade da empresa executora da obra”.

A Semob detalha, ainda, que o cruzamento da avenida João Paulo II com a avenida Dr. Freitas possui fiscalização eletrônica com câmeras de videomonitoramento. A autarquia reforça que fiscaliza a cidade por meio de rondas com agentes em viatura e blitz com o apoio do guincho. No caso em questão, se necessário, os agentes realizam a organização e orientação na área em obra”.

Desvio na avenida Perimetral ainda não tem data para iniciar, conforme informações do NGTM. (Thiago Gomes / O Liberal)

Em nota, o NGTM confirmou que a obra iniciou no mês de junho e tem prazo de execução de 480 dias. "O NGTM informa ainda que os desvios no trecho e ruas adjacentes são necessários para garantir a execução da obra e a fluidez do tráfego e que os mesmos serão informados à população conforme o andamento da obra", diz o texto enviado à redação integrada de O Liberal.