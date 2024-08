Estado promove a maior reestruturação viária dos últimos 20 anos na Grande Belém

O Governo do Pará está promovendo a maior reestruturação viária da Região Metropolitana de Belém nos últimos 20 anos. As obras incluem a construção de avenidas, cinco viadutos, o BRT Metropolitano e a nova avenida Liberdade, estruturas urbanas que devem ampliar a fluidez do tráfego e a segurança para motoristas e pedestres.

A primeira a ser entregue foi o viaduto da avenida Ananin, no km 7 da rodovia BR-316. O elevado está estrategicamente situado em um ponto de alto fluxo de veículos, conectando a rodovia federal aos conjuntos Guajará I e II, Paar e Cidade Nova, em Ananindeua.

Na BR-316, mais dois viadutos estão sendo construídos: um no cruzamento com a Alça Viária, com 630 metros, e outro no cruzamento com a avenida Independência, com 740 metros de extensão. Resultante de um investimento total de R$ 34 milhões, essas obras têm previsão de conclusão para março de 2025.

Novas intervenções urbanas criam alternativas para o tráfego na Região Metropolitana

Uma das obras que integra o BRT Metropolitano é a do viaduto que está sendo construído no cruzamento com a avenida Independência, com 740m de extensão. (Marcelo Souza/Agência Pará)

As obras dos viadutos da avenida Mário Covas, nos cruzamentos com a Três Corações e com a Independência, estão previstas para serem concluídas em maio de 2025. Esses viadutos, com extensão média entre 350 e 400 metros, custarão R$ 70 milhões e serão essenciais para aliviar o tráfego em áreas de intenso fluxo de veículos que ligam a capital aos demais municípios da RMB.

Destacam-se também, entre as obras em curso, o viaduto da avenida Dr. Freitas com a João Paulo II, orçado em R$ 67 milhões e com previsão de conclusão para setembro de 2025. A estrutura terá 400 metros de extensão e será fundamental para melhorar o fluxo de veículos em outra região de grande movimentação de Belém.

Diretora-geral do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), Leila Pamplona frisa que o objetivo dessas obras é "promover uma infraestrutura moderna e eficiente, que atenda às necessidades da população e contribua para o desenvolvimento sustentável da região".

Ela destaca ainda que "os quatro viadutos que estão em construção contribuirão para minimizar os congestionamentos históricos que comprometem a mobilidade na região, melhorando a circulação de veículos e reduzindo significativamente o tempo de deslocamento nas áreas impactadas".

A população que utiliza a avenida Ananin percebe os benefícios. "O trânsito aqui era caótico, especialmente nos horários de pico. Agora, com a nova avenida e o viaduto, está muito mais rápido e seguro passar por aqui", comentou Pedro Paulo Rangel, morador do conjunto Cidade Nova, em Ananindeua.

Além dos viadutos já entregues, o governo do Pará continua investindo fortemente na infraestrutura viária da Grande Belém, preparando a região para grandes eventos, como a COP 30, em 2025.

Com essas entregas, acredita a gestão estadual, vai haver a redução contínua dos congestionamentos e um impacto positivo no desenvolvimento socioeconômico da região, reafirmando o compromisso do governo do Pará com a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.