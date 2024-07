Região Metropolitana de Belém recebe 3 novos viadutos até a COP 30; veja onde e como serão

Até novembro de 2025, serão entregues três viadutos na região metropolitana de Belém, sendo dois em Ananindeua e um próximo à Marituba. A Ordem de Serviço para as construções já foi assinada pelo Governo do Pará e serão executadas pelo Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), que venceu a licitação do Consórcio Construcop30.

viadutos

As obras fazem parte do conjunto de investimentos que visam melhorar a mobilidade na região e fazem parte do projeto de mobilidade para a 30ª Conferência das Partes das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas (COP 30).

A criação dos viadutos tem o objetivo de melhorar a mobilidade na região metropolitana, a partir da criação de corredores alternativos para o tráfego entre a BR-316 e o centro da capital paraense.

Os dois viadutos de Ananindeua, sendo um localizado na avenida Mário Covas com a 3 Corações e outro na Mário Covas com a avenida Independência, estão avaliados em um total de R$ 70 milhões, com prazo de entrega de 12 meses. Esses investimentos em infraestrutura se somam aos viadutos já entregues da avenida Ananin e aos viadutos em construção na rodovia BR-316, no cruzamento com a avenida Independência e com a Alça Viária, os quais têm previsão de entrega para em dezembro deste ano.

VEJA MAIS

“O NGTM elaborou projetos para os três principais cruzamentos da avenida Independência que não tinham solução viária adequada: BR-316, 40 Horas e Mário Covas. Dessa forma, a Independência poderia se tornar corredor alternativo entre a BR-316 e o centro”, explica Paulo Ribeiro, assessor técnico do órgão.

De acordo com a engenheira titular do NGTM, Leila Martins, os viadutos devem estruturar a avenida Independência para facilitar o acesso ao centro de Belém. “O viaduto possibilitará o livre trânsito ao longo da avenida independência, passando sob o elevado Mário Covas, sendo as conversões realizadas através dos retornos que hoje existem”, afirma a engenheira.

O outro viaduto vai atravessar a rodovia BR-316. A previsão é que as obras sejam concluídas em março de 2025.

Execução

Na Avenida Três Corações, já iniciou a etapa de construção das linhas de drenagem e sondagem do solo para receber as fundações do viaduto. Na avenida Independência, as equipes do NGTM já realizaram o processo de dragagem de bueiros da Avenida Mário Covas, próximo a Jiboia Branca e também os serviços de tapa buracos nas vias do entorno.

Já nas obras do viaduto da Alça Viária, no cruzamento com a rodovia BR-316, em Marituba, já iniciou a construção da viga principal do apoio central e a concretagem das seis vigas travessas que darão suporte à pista do viaduto. A etapa seguinte à implantação das vigas é o içamento das mesmas para cima dos pilares, usando um guindaste.

“Acima dos pilares estamos construindo a viga travessa, que sustentará as vigas de sustentação da pista do viaduto. Está em fase de montagem de ferragem para então ser concretada. Também já foram executados os pilares dos três apoios da estrutura, que tem previsão de ficar pronta até março de 2025”, explica a engenheira Leila Martins sobre o viaduto de Marituba.