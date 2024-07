Pará receberá investimentos de infraestrutura anunciados na Caravana Federativa; veja

Durante a abertura da 11ª edição da Caravana Federativa, que chegou a Belém nesta quinta-feira (04/07) para reforçar o diálogo entre os governos federal, estadual e municipais, diversos investimentos foram anunciados para o Pará. Dentre eles, obras no Canal do Tucunduba, no Complexo do Ver-o-Peso e na orla do distrito de Icoaraci, além de autorização para novos contratos do Minha Casa Minha Vida (MCMV) e a cessão de imóveis da União. Os anúncios foram feitos por autoridades, como os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Jader Filho (Cidades), Celso Sabino (Turismo) e André Fufuca (Esporte), além do governador do Pará, Helder Barbalho.

“O primeiro grande objetivo é reforçar o diálogo com o Congresso Nacional, e o segundo é aproximar Brasília dos estados e municípios. Quero chamar atenção para seis atos que envolvem patrimônios da União, com cessão de terrenos que servirão para programas sociais, projetos de habitação e equipamentos públicos”, disse o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Antes de chegar ao Pará, a Caravana Federativa já esteve no Piauí, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Tocantins, Maranhão, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Amapá.

Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, discursando durante abertura do evento (Foto: Igor Mota / O Liberal)

Ele também destacou que, em junho, o repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) para o Pará aumentou 15% em comparação com o mesmo período do ano passado e 22% em relação ao último ano do governo anterior, incrementando áreas como saúde, educação e infraestrutura.

Infraestrutura

O ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou que o repasse para obras no Canal do Tucunduba supera R$ 122 milhões, incluindo a construção de um parque linear e de 288 unidades habitacionais para o remanejamento de moradores da região durante as obras. Jader Filho também mencionou que a obra de esgotamento sanitário do Ver-o-Peso receberá R$ 20 milhões, e que contratos para a construção de mais de 1.460 novas unidades do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) serão assinados no estado.

“Eu, como ministro paraense, fico muito feliz de sintetizar aqui no Pará a retomada desse programa que já entregou mais de sete milhões de unidades habitacionais desde 2009. Hoje, na Caravana, vamos autorizar a Caixa a fazer contratos em Belém e Ananindeua. Na sequência, vamos assinar unidades em Marabá e Santarém, partindo para outros municípios”, afirmou.

COP 30

Celso Sabino, ministro do Turismo, anunciou um investimento de R$ 27 milhões do Fundo Geral de Turismo (Fungetur) para a readequação de um grande hotel na região metropolitana de Belém. “Esses investimentos são essenciais para que possamos receber os visitantes com a infraestrutura e o conforto que eles merecem", referindo-se à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP 30.

O governador do Pará, Helder Barbalho, foi uma das autoridades presentes (Foto: Igor Mota / O Liberal)

O governador do Pará, Helder Barbalho, enfatizou que a preparação do Pará para receber a COP 30, que inclui cerca de R$ 4 bilhões em investimentos de infraestrutura urbana e mobilidade, é o “desafio de realizar o maior evento político internacional do mundo”. “Se fôssemos para a prática regular, um evento como este aconteceria em São Paulo, no Rio de Janeiro ou em Brasília. Nós estamos escrevendo um novo paradigma, que é fazer um chamamento ao planeta de que a floresta precisa estar no centro das atenções”, afirmou o governador.

Investimentos em Belém

Áreas de 11.307 m² para funcionamento da Guarda Municipal da Prefeitura de Belém

Instalação da nova unidade da Receita Federal em Belém, em prédio de 1.588 m² localizado na Avenida Nazaré, no bairro homônimo. O prédio foi desocupado pela Controladoria Geral da União há quatro anos.

Acordo de cooperação técnica com a Universidade Federal do Pará (UFPA) para regularização fundiária de área com cerca de 40 mil imóveis, em área de 1.405.885,36 m² de co-propriedade entre União e UFPA.

Cessão de terreno situado na Avenida Curuá-Una, em Santarém, com área de 27.802,65 m² para atendimentos da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (FASEPA).

Permuta de área para funcionamento de sedes do Ministério Público e da Casa Civil do Governo do Estado.

Imóvel para rede hoteleira da COP 30 e turismo estadual, situado na Rua Gaspar Viana, no bairro do Reduto, em Belém (antiga sede da Receita Federal do Brasil no Pará).

Fonte: Programa “Imóvel da Gente” para Democratização dos Imóveis da União, do Ministério de Gestão e Inovação (MGI).