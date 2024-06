​Obras da Nova Doca alteram trânsito no bairro do Reduto, em Belém; veja o que mudou

As obras de construção da “Nova Doca” no bairro do Reduto, em Belém, provocaram a interdição parcial da avenida Visconde de Souza Franco. O trecho afetado fica entre a rua Municipalidade e a avenida Marechal Hermes.

As obras, executadas pelo Governo do Estado, incluem a retirada da mureta de proteção do canal e das pedras da pista de passeio. Segundo a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), as pistas centrais ao lado do canal estão completamente bloqueadas em ambos os sentidos da avenida. No entanto, as pistas laterais, situadas ao lado da calçada, permanecem liberadas par​a circulação de veículos nos dois sentidos.

VEJA MAIS

A rua Municipalidade e a avenida Marechal Hermes não sofreram interdições, mantendo o fluxo normal de trânsito. Para minimizar os impactos, a Semob ajustou os semáforos da região, buscando melhorar a fluidez do tráfego.

A sinalização adequada do trecho em obras, incluindo a colocação de cavaletes e cones, é de responsabilidade da empresa executora da obra, segundo a Semob. A superintendência pede paciência e atenção redobrada aos motoristas que trafegam pela área afetada e recomenda o uso de rotas alternativas sempre que possível.