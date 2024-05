Estado autoriza reconstrução da Doca de Souza Franco

O governador Helder Barbalho deu início, nesta terça-feira (7), ao projeto de reconstrução da avenida Visconde de Souza Franco, em Belém, ao assinar a Ordem de Serviço para a construção da Nova Doca. As obras fazem parte de uma iniciativa do Governo do Pará em preparar a capital para sediar a COP 30, agendada para novembro de 2025.

O evento de assinatura, realizado na própria avenida, contou com a presença do governador, da vice-governadora Hana Ghassan, do diretor-geral da Itaipu Binacional, Enio Verri, além de representantes do governo federal, deputados, secretários de Estado, vereadores e outras autoridades.

"É fundamental que possamos buscar legados, deixando Belém uma cidade melhor de se viver, com qualidade urbana, mobilidade, estruturas e ambientes que fortaleçam o turismo, gerando emprego e renda. Hoje iniciamos a construção da Nova Doca, um grande parque urbano, com diversos equipamentos, uma estrutura que permitirá um ambiente extraordinário para as famílias", destacou o governador Barbalho.

Barbalho também enfatizou o investimento em saneamento na reconstrução do espaço. "Além disso, também estaremos realizando tratamento de esgoto nesta região da cidade, permitindo que a água do canal da Doca seja tratada com qualidade, evitando poluição e contribuindo para reverter o cenário atual de degradação ambiental", ressaltou.

A Nova Doca receberá um investimento de R$ 310.830.390,25, resultado de um convênio entre a Itaipu Binacional e o Governo do Pará. A obra será executada pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), por meio do Consórcio Nova Doca.

O projeto abrange uma extensão de 1,2 quilômetro de canal, onde serão realizados serviços de drenagem, paisagismo, urbanização e construção de passarelas, além da substituição de seis comportas para controle de água do mar, visando evitar inundações. Mais de 2,4 quilômetros da Avenida Visconde de Souza Franco serão pavimentados, e serão construídos um novo sistema de drenagem, rede de esgoto sanitário, tubulação de água potável, ciclovia e um sistema de energia limpa.

"É a ousadia que nos faz crescer e ir além. Graças a essa ousadia do nosso governador, com o apoio do presidente Lula, vamos transformar Belém na sede do maior evento mundial sobre o clima. Ficamos muito felizes por mais uma etapa vencida dentro do planejamento estabelecido. Esta é uma obra que vai gerar muitos empregos e renda para nossa população. Não é apenas uma obra de embelezamento. Aqui será criado um parque que as famílias poderão frequentar", frisou a vice-governadora Hana Ghassan, coordenadora do Comitê da COP 30 no Pará.

Intervenções em módulos

As intervenções no canal serão divididas em módulos. Neste primeiro momento, as obras se concentrarão no perímetro entre a Avenida Marechal Hermes e a Rua Belém, onde serão instalados tapumes e sinalização de obras.

Para o secretário de Estado de Obras Públicas, Ruy Cabral, este é um momento importante de investimentos também na melhoria da mobilidade e lazer. "Hoje assinamos a Ordem de Serviço da Nova Doca, um instrumento crucial que garante o início e o término da obra. A equipe da Seop, junto com a empresa contratada, já está envolvida no projeto, e agora avançaremos efetivamente nos trabalhos, tranquilos quanto aos prazos. A Nova Doca é mais um projeto marcante do Governo do Pará, que dialogará com o Porto Futuro, outro legado importante da COP 30 para a capital paraense", informou.

O projeto da Nova Doca visa resgatar a memória da água com suas vivências e ecossistemas originais, criando um parque linear contínuo, com novos espaços públicos de lazer, esporte e contemplação para a população. Ao mesmo tempo, proporcionará aos frequentadores a interação com a contemplação do curso d'água existente, com novo tratamento ambiental e paisagístico.

Ao longo da Nova Doca, serão implantados mirantes, quiosques de alimentação, parque infantil, academia ao ar livre e espaços de contemplação integrados à paisagem do canal, que será completamente requalificado.

Para Enio Verri, diretor-geral da Itaipu Binacional, os investimentos prepararão Belém para receber a COP da Amazônia. "É muito mais do que esse investimento. É o Pará entrando no cenário do mundo. O mundo hoje reflete a crise do planeta. O planeta está frágil, os problemas climáticos são gigantescos, e isso exige uma solução urgente dos grandes líderes mundiais. Ano que vem, o mundo todo estará no Pará, conhecendo a Amazônia, conhecendo a história do seu povo e, ao mesmo tempo, a partir dessa história, construindo o futuro do planeta", enfatizou.

A arborização, tão necessária para melhorar as condições climáticas, será um dos diferenciais do novo espaço público. O projeto inclui o plantio de cerca de 200 árvores de grande porte e mais 10 mil unidades de arbustos e forragem - plantas pequenas.

Betânia Gordo, moradora próxima à avenida Visconde de Souza Franco, ressaltou a importância da Nova Doca para criar atrativos turísticos na capital paraense. "É uma obra importante, esperada, porque a população de Belém ganhará não somente mais um cartão postal, mas uma obra estruturante. O centro da cidade precisava de uma obra como essa. E o governo do Estado teve essa preocupação em querer fazer. É um cartão postal que Belém se orgulhará", afirmou.

A Nova Doca não só se propõe a ser um novo cartão postal da cidade, mas também um espaço de convívio e lazer que beneficiará tanto a população local quanto os turistas. "É necessário ter um novo cartão postal, mas além disso há a possibilidade de acesso da nossa população, que vem de vários bairros da cidade. Isso é muito importante para todos nós. Minha expectativa é que Belém cresça cada vez mais, enquanto capital do Pará, capital da Amazônia, e na relação com todos os outros municípios que fazem parte do nosso Estado", disse Betânia.