Jader Filho anuncia 1.460 unidades do MCMV e investimentos que somam R$ 160 milhões para Belém

O ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou a autorização à Caixa Econômica para fazer os primeiros contratos para unidades habitacionais em Belém e Ananindeua, dentro do novo Minha Casa, Minha Vida (MCMV), somando 1.460 novas residências nessas duas cidades. Segundo ele, posteriormente, outros municípios paraenses serão contemplados, como Marabá e Santarém.

A informação foi dada na manhã desta quinta-feira (04.07), durante a 11ª edição da Caravana Federativa, que está sendo realizada no Hangar – Centro de Convenções da Amazônia, em Belém. Realizado pelo governo federal, e o evento tem como objetivo apresentar os programas e serviços da União para prefeitos, secretários municipais e vereadores dos 144 municípios do Pará.

Na ocasião, Jader Filho também anunciou outros investimentos na capital paraense, com a assinatura da obra do Canal do Tucunduba (R$ 122 milhões), esgotamento sanitário do Ver-o-Peso (R$ 20 milhões) e Orla de Icoaraci (R$ 20 milhões).

Além de Jader Filho, a caravana conta com a presença de outros ministros do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entre eles o do Turismo, Celso Sabino. O governador do Pará Helder Barbalho também está presente.