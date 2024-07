34 Ministérios participam da Caravana Federativa em Belém 

A partir das 9h, desta quinta-feira (4) até sexta-feira (5), Belém recebe a 11ª edição da Caravana Federativa. O evento no Hangar – Centro de Convenções da Amazônia é uma realização do governo federal, e objetiva apresentar os programas e serviços da União para prefeitos, secretários municipais e vereadores dos 144 municípios do Pará. O ministro do Turismo (MTur), Celso Sabino, participará das cerimônias de abertura e de encerramento do encontro, e fará anúncios para melhoria turística do estado.

O governo federal define a Caravana Federativa como um espaço de diálogo das pastas da esfera federal com estados e municípios. O foco principal é levar serviços governamentais aos municípios. Nos dois dias, haverá atendimento, informação e cooperação entre os entes federados.

No Pará, a edição terá 34 ministérios, seis autarquias, três Bancos e o Serpro, o Serviço Federal de Processamento de Dados, que deve apresentar soluções de inteligência de governo aos gestores públicos.

No estande do MTur, por exemplo, gestores municipais vão conhecer e tirar dúvidas sobre como aderir a créditos com linhas de financiamento especial para o setor, por meio do Fundo Geral do Turismo (Fungetur), apoio ao desenvolvimento e à comercialização de produtos e experiências turísticas.

O ministério também vai apresentar cursos de qualificação no turismo, melhoria da conectividade aérea do estado com outras localidades do país e, ainda, o Cadastur, que oferece uma série de benefícios para empreendimentos turísticos registrados na plataforma, entre outros serviços.

Serviço

11ª Caravana Federativa no Pará

Data: 4 de julho – Quinta-feira

Solenidade de Abertura: às 09h

Atendimento: 9h às 18h

Data: 5 de junho - Sexta-feira

Solenidade de Encerramento: às 14h

Atendimento: 9h às 14h

Local: Hangar Convenções & Feiras da Amazônia

Endereço: Avenida Doutor Freitas, no bairro do Marco, em Belém.