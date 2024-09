Marituba vive dias de expectativas com andamento de obras em diversas áreas

O último dia 22 de setembro marcou os 30 anos da criação do município de Marituba, uma das cidades que integram a Região Metropolitana de Belém (RMB). Desde 2019, os moradores da cidade vêm experimentando diversas mudanças e melhorias promovidas por meio de ações e intervenções do Governo do Pará.

Na educação, os destaques ficam por conta da Escola de Ensino Técnico do Pará (EETEPA) Agroindustrial Juscelino Kubitscheck de Oliveira, que foi indicada no ranking geral como a 7ª melhor escola do Pará com nota 5,0 de acordo com os últimos dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), de 2023. Em paralelo, seguem as obras da unidade de educação infantil do programa "Creches Por Todo o Pará", coordenado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

Quando estiver pronto, o espaço terá profissionais qualificados, estrutura e ambiente adequados para atender crianças de 0 a 5 anos de idade. Em todo o estado, a iniciativa visa beneficiar cerca de 30 mil famílias, principalmente mães em situação de vulnerabilidade social que precisam voltar ao mercado de trabalho. Mais de R$ 400 milhões estão sendo investidos na construção de 149 creches em todo o Pará.

Já no quesito mobilidade, o programa "Asfalto por Todo o Pará" já garantiu 38 quilômetros de vias urbanizadas e de qualidade para os moradores. No mês de março, a população de Marituba recebeu mais de 7 km de pavimentação asfáltica, com trabalhos de drenagem, terraplanagem, sarjeta, meio-fio, calçada e sinalização viária. O investimento estadual foi de mais de R$ 19 milhões.

No bairro São José foram beneficiadas as ruas Tapajós, Fernando Bahia e Chaves Rodrigues, além das passagens Curuçá, Santarém e Igarapé Mirim. No bairro Pedreirinha, foram beneficiadas as ruas Pires Franco e 03 Marias e as passagens Brotinho e Abaeté. Já no bairro Dom Aristides, a passagem Tocantins e a rua Souza Araújo foram contempladas. Moradores da comunidade Japão também receberam ruas asfaltadas pelo Governo Estadual. Foram beneficiadas a travessa Nossa Senhora de Nazaré, Passagem São Paulo e a travessa São Miguel. Todas as vias ganharam serviços de drenagem, calçada, pavimentação asfáltica e sinalização viária. Até o fim de 2024, estão previstas entregas do programa em outras vias de Marituba - há pelo menos quatro quilômetros em execução no momento. As obras são realizadas pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop).

"O Governo do Pará já destinou 42 quilômetros de pavimentação asfáltica para o município de Marituba. Essa é uma ação importante, pois a lama e a poeira não são boas para a saúde e nem para o ir e vir das pessoas. E a chegada do asfalto também visa melhorar a trafegabilidade, o transporte e facilitar a chegada dos órgãos públicos, como o caminhão do lixo, a ambulância e as viaturas policiais. Seguimos trabalhando junto com o governador Helder Barbalho e a vice-governadora Hana Ghassan nas ações do 'Asfalto Por Todo o Pará' na Região Metropolitana de Belém e demais cidades paraenses, levando mais dignidade para a população", afirma o titular da Seop, Ruy Cabral.

O município também vai ganhar um complexo cultural poliesportivo, onde hoje é o atual ginásio de esportes. A obra está na fase inicial de execução. O mercado municipal e a praça Menino Deus serão reconstruídos para dar mais espaço de lazer para a população, além da reforma e ampliação da Câmara Municipal de Marituba, que está 90% concluída, por meio da ordem de serviço para reforma assinada em 2023.

Pelo "Sua Casa", programa destinado à garantia de auxílio para aquisição de material de construção e para o pagamento dos trabalhadores empregados durante a obra de construção, reconstrução e ampliação dos imóveis ou melhoria ou adaptação de imóvel residencial, já garantiu cerca de 520 benefícios só em 2024. O investimento é superior a R$ 4,4 milhões. A iniciativa estadual auxilia na construção e reconstrução de residências. Cada família recebeu em média R$ 16 mil.

Já pela iniciativa Mototaxista Pai D’Égua foram 30 veículos de duas rodas entregues aos trabalhadores por meio de programa estadual que objetiva fortalecer a atividade da categoria profissional no Pará. Os mototaxistas receberam do estado veículos novos e com baixa emissão de poluentes. A entrega das motos, adquiridas por meio da linha de microcrédito do Programa "CredCidadão Mototaxista Pai D’Égua", representa um investimento de R$ 600 mil.

Cidadania

Já são dois anos de funcionamento da Usina da Paz de Marituba, no bairro Nova União. Desde sua entrega, o complexo oferece mais de 70 serviços gratuitos nas áreas de cidadania, educação, cultura, lazer e saúde, que já beneficiaram mais de 425 mil pessoas.

O espaço conta com uma quadra poliesportiva coberta, um complexo de dojô, piscina, quadra de areia, salas de audiovisual e inclusão digital, além de atendimento médico e odontológico, ambientes para capacitação técnica e profissionalizante, espaço multiuso para feiras, eventos e encontros da comunidade. Também há espaços para cursos livres e de dança, teatro, robótica, artes marciais, musicalização e biblioteca, além de prestação de serviços como consultoria jurídica; emissão de documentos e ações de segurança.

Mobilidade

Por meio do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), seguem as obras da estrutura central do viaduto da Alça Viária na BR-316, em Marituba. Equipes trabalham na construção da primeira viga travessa do apoio central do viaduto, um marco importante para a obra, que deve ser entregue até março de 2025.

Os viadutos de concreto armado vão atravessar a BR-316, principal corredor de entrada e saída da capital paraense, com seus 60 metros de extensão. O viaduto da Alça Viária vai possibilitar que os motoristas que trafegam na BR-316 no sentido Marituba-Belém possam entrar na Alça Viária e os que estiverem saindo da Alça Viária consigam seguir para Belém sem precisar utilizar o retorno.

“O NGTM tem duas grandes obras de mobilidade em andamento em Marituba, estratégicas para melhorar a qualidade de vida da população da Região Metropolitana. A maior delas é o BRT Metropolitano. Um dos dois terminais de passageiros do sistema integrado de transporte fica no km 10 da BR-316. Ônibus chamados alimentadores vão percorrer os bairros do município para levar os moradores até o terminal, de onde vão partir os ônibus expressos até Belém, garantindo viagens mais seguras, confortáveis e rápidas. No local, funcionará uma Estação Cidadania, que oferecerá diversos serviços à população. Também está em construção um viaduto na interseção da BR-316 com a Alça Viária. Um empreendimento que, junto com o BRT Metropolitano, garantirá maior fluidez ao tráfego de entrada e saída da capital paraense”, afirma a diretora-geral do Núcleo, Leila Martins.

Concessão

Em julho deste ano o Governo do Pará assinou concessão histórica para modernizar estradas que ligam Marabá a Marituba. A primeira concessão rodoviária da história do Pará vai modernizar 526 km da malha rodoviária estadual na PA-150 e Complexo Alça Viária. O ato se deu após a realização de um leilão histórico na Bolsa de Valores de São Paulo (B3).

Serão feitos investimentos para realizar as melhorias previstas, entre elas, a duplicação de 66 quilômetros de via, a criação de 248,5 quilômetros de novos acostamentos, 29,7 quilômetros de terceiras vias, 25 câmeras de monitoramento, 11 passarelas para pedestres, além dos serviços de manutenção, preservação e conservação.

Os trechos concedidos incluem todos os elementos da faixa de domínio, como acessos, alças, edificações, terrenos, pistas centrais, laterais, marginais, acostamentos, obras de arte especiais, duplicações, balanças de pesagem e quaisquer outros elementos dentro dos limites estabelecidos.

Já a drenagem do canal Toras, que faz parte do conjunto de obras do BRT Metropolitano, vai beneficiar mais de dois milhões de pessoas na RMB.

Liberdade

Em agosto o próprio governador Helder Barbalho vistoriou o avanço das obras da Avenida Liberdade, que está com 20% de execução. A via conectará a Alça Viária à Perimetral, e será uma nova alternativa de acesso à capital paraense, Belém. "As obras da Avenida Liberdade estão dentro do cronograma, com previsão de entrega em novembro de 2025. Será uma nova rota de chegada e saída da RMB, beneficiando Belém, Ananindeua, Marituba e outras regiões, como o sul do Pará, o Porto de Vila do Conde e o Baixo Tocantins", declarou o chefe do Executivo estadual à ocasião.

A Avenida Liberdade terá uma extensão de 13,3 quilômetros, com duas faixas de tráfego em cada sentido e acostamentos de 2,5 metros em ambos os lados. O projeto inclui faixas exclusivas para ciclistas, pavimento ecológico na ciclovia e iluminação alimentada por energia solar.

A infraestrutura também contará com sistema de vídeo-monitoramento de tráfego, barreiras laterais para impedir o acesso de pedestres e seis obras entre viadutos e pontes. A construção da Avenida Liberdade reafirma o compromisso do Governo do Estado com a modernização e sustentabilidade da infraestrutura de transporte na RMB, refletindo a dedicação à melhoria da qualidade de vida da população.

O estudante universitário Dante Soares, de 21 anos, é morador de Marituba e conta que tem boas expectativas para o futuro do município com tantas obras em andamento. "Eu penso que pode melhorar muito já que pode ter ônibus que vá de Marituba direto pra Belém. Isso é um dos maiores problemas para quem é de Marituba, já que a gente vai estudar ou trabalhar em Belém e espera bastante por ônibus específicos, então o aumento da frota vai ser um respiro muito bom", avalia.

Sobre a cidade

Marituba é um município localizado na Região Metropolitana de Belém, distante 11 km da capital. Possui uma extensão territorial de 103,279 km². Segundo dados do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2022, a cidade contabiliza uma população de 111.785 habitantes.

História

Marituba foi fundada em 1994, criada pela Lei Estadual nº 5.857 de 22 de setembro de 1994, sendo desmembrada do Município de Benevides. Marituba nasceu em função da Estrada de Ferro de Bragança (EFB), em virtude da construção das oficinas dos trens às margens da via-férrea foi necessária a construção de uma vila de casas para abrigar os operários da manutenção e demais funcionários desta estrada. A construção da vila foi concluída em 1907, dando origem ao povoado de Marituba. Suas terras pertenciam ao Município de Belém, com a criação do Município de Ananindeua, em 1943, passou a pertencer a esse novo município. Já em 1961, passou a pertencer ao Município de Benevides.

O topônimo Marituba tem origem na língua índigena (nhengatu) que significa “lugar abundante de Maris ou Umaris" - Mari ou Umari é uma árvore pertencente à família das Icacináceas -, “Tuba” significa “lugar abundante”.