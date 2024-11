Asfalto COP: obras de pavimentação avançam no bairro do Tapanã, em Belém

Moradora há mais de 25 anos do bairro do Tapanã, em Belém, a dona de casa Maria de Fátima Rodrigues celebra a chegada do asfalto na rua José Maria da Costa. O avanço da obra de pavimentação, que faz parte da frente de trabalho ‘Asfalto COP’, representa mais dignidade, segurança e qualidade de vida, coimo define a moradora.

“Imagine anos e anos em que, para sair de casa, precisávamos pisar na lama. Sempre andávamos com uma toalhinha para limpar os pés quando chegasse na outra rua, que tinha asfalto. Além da quantidade de bichos que apareciam sempre, como as cobras e os sapos, e da buraqueira arriscada que enfrentávamos. Tempos difíceis que ficaram para trás, porque agora teremos acesso de qualidade, os carros do lixo, da polícia e as ambulâncias, que não conseguiam entrar, agora passarão a vir. Estamos, realmente, muito felizes”, comenta Maria de Fátima.

A Rua José Maria da Costa é uma das 50 que serão beneficiadas com o programa no Tapanã, o que representa mais de 23 quilômetros de serviços, como limpeza, drenagem, pavimentação asfáltica, terraplenagem, além da construção de calçada, sarjeta, meio-fio e sinalização. As obras do ‘Asfalto COP’ resultam de um convênio do governo estadual com o governo federal por meio da Itaipu Binacional, que beneficiará 35 bairros da capital, com 126 quilômetros de pavimentação asfáltica, em um investimento de R$ 166 milhões.

"O Tapanã é um dos bairros que está recebendo obras de pavimentação asfáltica que ficarão como um legado da COP 30 na nossa capital. Seguimos avançando nesse e em outros locais de Belém para atender a necessidade das pessoas que ainda sofrem com a lama e a poeira, com os problemas de mobilidade. O princípio desse trabalho é dar dignidade às pessoas, condições para a utilização de serviços públicos de limpeza, segurança, saúde, além de outras facilidades do dia a dia, como o livre deslocamento", ressalta Ruy Cabral, titular da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop).

A dona de casa Maria Izilda, moradora do bairro há 30 anos, relata que os moradores sofriam também com áreas de alagamentos. “Essa era uma obra esperada há muitos anos, tanto que vários moradores nem acreditavam mais que esse dia chegaria, mas chegou e estamos muito felizes. Ver as máquinas e os trabalhadores empenhados em entregar um serviço de qualidade é muito bom. Passaremos o Natal sem pisar na lama, vou poder enfeitar a minha casa para comemorar os avanços”, diz.

Legado

Os investimentos em infraestrutura e mobilidade urbana integram o pacote de obras que ficarão como legado da COP 30 para a capital paraense em razão da realização do evento em Belém, em novembro de 2025.