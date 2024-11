Obras do Governo do Estado na PA-279, impulsionam a economia e segurança no sudeste paraense

A PA-279, uma das principais rodovias do Pará, tem recebido uma série de melhorias por parte do Governo do Estado, que têm transformado a logística e o desenvolvimento da região. Em 2023, a rodovia recebeu obras de pavimentação asfáltica em toda sua extensão de 260 quilômetros e em janeiro de 2024, foi concluída a duplicação da entrada de Xinguara. Essas intervenções do governo estadual trouxeram impactos significativos para a economia local e a segurança viária, facilitando a integração entre o sudeste e o sul do Pará.

A Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seinfra) é a responsável por executar essas obras, que incluíram a terraplanagem completa e a aplicação de asfalto de alta qualidade melhorando a trafegabilidade entre os municípios. "Essas melhorias são fundamentais para o desenvolvimento da região, facilitando o escoamento da produção mineral e agrícola, além de melhorar a logística entre as cidades e o porto de Vila do Conde, em Barcarena. A PA-279 se tornou uma via estratégica para a economia do Pará", apontou o secretário de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira.

Qualidade de Vida

A duplicação da entrada de Xinguara, entregue em janeiro deste ano, trouxe melhorias significativas para o tráfego e a segurança da região. Maria Adelaide Assis, autônoma de 53 anos, fala como era antes morar no local, antes da obra. "Era perigoso aqui, aconteciam muitos acidentes. Eu mesma já escapei de um. Com a duplicação, melhorou muito, foi um bom investimento", disse.

Para o estudante Lucas Alves, de 24 anos, que mora bem na entrada da cidade de Xinguara, que também aprovou a entrega da obra, este serviço é muito importante para todos. "Antes, as pessoas nem consideravam entrar por aqui, agora com a duplicação, desenvolveu muito essa, as pessoas agora não precisam dar uma volta para acessar a entrada da cidade", reforçou o jovem.

Desenvolvimento Econômico

Além de melhorar o transporte dos moradores, a rodovia é essencial para o escoamento da produção mineral e agropecuária daquela região. O município de São Félix do Xingu, no sudeste do Estado, que abriga o maior rebanho bovino do Brasil, agora conta com uma estrada segura para garantir o transporte eficiente de sua produção.

A recuperação de 49 pontes de concreto armado, distribuídas ao longo da rodovia, também facilitou o fluxo de veículos, proporcionando mais segurança e agilidade no transporte.

Obras de Manutenção

As obras de manutenção e reparos continuam sendo realizadas, neste momento, no perímetro urbano do município de Ourilândia do Norte, assegurando a qualidade e durabilidade das intervenções já entregues.

A execução dos serviços contou exclusivamente com recursos estaduais, reforçando o compromisso da gestão do governador, Helder Barbalho, em promover o desenvolvimento regional.

Para o secretário Adler Silveira, a conclusão dessas obras marca um importante avanço para a região. "A PA-279 é vital para a integração do sudeste com o restante do estado e, com essas melhorias, estamos impulsionando o desenvolvimento econômico local, facilitando o transporte de mercadorias e a mobilidade das pessoas. O trabalho não para, continuaremos investindo para garantir uma infraestrutura cada vez mais moderna e eficiente para a população", concluiu.