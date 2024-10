Governo do Estado garante mais de 130 quilômetros em obras de pavimentação asfáltica em Ananindeua

Desde 2019, o Governo do Pará já garantiu mais de 130 quilômetros de pavimentação asfáltica em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. Mais de 220 ruas foram urbanizadas no município, em um investimento de cerca de R$ 247 milhões, proporcionando a melhoria na qualidade de vida de moradores dos bairros do Icuí-Guajará, Cidade Nova, Aurá, Coqueiro, Distrito Industrial, 40 Horas, Una, Atalaia, Levylandia, Águas Lindas, Águas Brancas, Curuçambá, Maguari, Guanabara, Paar e também de quem transita na área.

“Esse é o maior programa de asfalto da história do nosso Estado. O governador Helder Barbalho, e a vice-governadora, Hana Ghassan, sempre enfatizam a importância da pavimentação para a população. Seguimos com obras de asfaltamento acontecendo nas vias de Ananindeua. É dignidade, qualidade de vida, melhoria do deslocamento, facilitando os acessos da coleta do lixo, da segurança pública, do táxi, da ambulância, ou seja, o respeito pelas pessoas”, destaca Ruy Cabral, titular da Seop.

Para o estudante Vinícius Godim, 25 anos, as obras melhoraram a mobilidade nas vias, sobretudo, da SN21. “Antes era tudo esburacado e os carros passavam aqui com dificuldade, tem uma escola próxima e feira também que foram beneficiados. Tem ajudado muito não só na nossa rua, como as pessoas que moram em Ananindeua. Valoriza a nossa cidade, a nossa rua, a nossa casa, nós temos passado por uma grande melhoria”, afirma.

O comércio também foi ampliado com a entrega e avanço das obras, como conta a dona de casa, Alessandra Marques de Leão, de 50 anos, moradora da Rua do Fio, no bairro da Guanabara, uma das vias principais e mais movimentadas do município.

“A Rua do Fio é onde fazemos nossas compras e tem vários comércios locais. Aqui antes era perigoso pra gente andar, principalmente à noite, tinha muito buraco, agora conseguimos fazer as coisas mais rapidamente e com mais segurança, além disso, percebi que depois do asfalto novos comércios abriram, porque a gente só tinha a opção de algumas coisas, mas agora tem de tudo na rua”, relata.

“Asfalto Por Todo o Pará” – Somente em 2024, através da quarta etapa do programa – a maior iniciativa de mobilidade urbana da história do Estado -, o governo liberou a Ordem de Serviço para a execução de 45 quilômetros de asfaltamento para Ananindeua, em um investimento de mais de R$ 100 milhões na cidade da Região de Integração Guajará.

Avanço - O Governo do Pará segue realizado pavimentação em mais 16 quilômetros de vias em Ananindeua. Até o final deste ano, ainda estão previstas as entregas de mais de 40 ruas nos bairros do Distrito Industrial, Aurá, Águas Lindas, Coqueiro, 40 Horas, Paar, Icuí-Guajará, Águas Brancas e Curuçambá.

O investimento cada vez maior do Estado em obras de asfaltamento tem como objetivo a melhoria da infraestrutura em todos os municípios paraenses, com serviços de terraplanagem, pavimentação, construção de calçadas, drenagem superficial, meio fio e sinalização. O asfalto nas ruas valoriza os imóveis e fomenta o comércio local, além de impulsionar a infraestrutura e mobilidade.