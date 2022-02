Governo do Estado inicia obra da ponte sobre o rio Alto Acará, na PA 256

Neste sábado (05), o governador Helder Barbalho iniciou as obras de construção da ponte sobre o rio Alto Acará, na rodovia PA 256, Região de Integração do Rio do Capim. A ponte, que terá 280 metros de comprimento por 10 metros de largura, será construída em estrutura mista de aço e concreto e fica situada no trecho que compreende o entroncamento da PA-475 e PA-451.

O governador Helder Barbalho disse que a PA-256 interliga a Belém-Brasília à PA-150, unindo a região do Capim, do Vale do Acará e o sudeste do Estado, aproximando ao porto de Barcarena. "Isto é fundamental para a logística do Pará, para a segurança das pessoas e pra rotação econômico. O investimento do Estado com recursos próprios permite que sejam feitos os asfaltamentos da estrada e a construção de duas pontes. Pontes que interligam o Rio Capim e o Alto Acará. Portanto com estas ações nós garantimos que essa região cresça mais e fortaleça a atividade econômica central", disse.

Com investimento superior a R$ 47 milhões, a ponte do rio Alto Acará tem prazo de execução de 730 dias e é a 19ª ponte construída pelo Governo do Estado na PA 256. Outras 17 pontes estão sendo construídas em concreto.

O titular da Secretaria de Estado de Transporte (Setran) Adler Silveira destacou que a obra da ponte beneficia toda a região do Vale do Acará. "A obra vai interligar o Capim de Paragominas a Tailândia na PA-150 e vai facilitar principalmente o escoamento da produção pungente em dendê, fruticultura e agricultura familiar. Também fará com que as pessoas tenham uma rodovia mais segura, sem que percam tempo", destaca.

Beto Faro, deputado federal, acompanhou o ato de inicio das obras e destacou que a ponte é importante pra comunidades locais, como Calmari, que durante muitos anos foram abandonadas. "Estas comunidades produzem muito, mas não tinham mobilidade suficiente pra escoar sua produção. Nesta região, até pra se chegar a um hospital dos municípios havia uma dificuldade tremenda. Mas a ponte não é só importante pro município do Acará e Tailândia, mas para toda a região, porque integra, pela PA-256, toda a área da Belém-Brasília à PA-150", destacou.

Pedrinho da Balsa, prefeito de Acará, destaca que a importância dessa ponte envolve interesses intermunicipais, no que tange à produção do agronegócio. "Com a contemplação de uma ponte destas, junto a uma pavimentação que vem desde Paragominas, o povo de Acará e do agronegócio se encontra em festa, pois as obras certamente diminuirão os preços dos fretes e farão com que os preços fiquem mais competitivos", disse.

Leandro Chaves, motorista que utiliza a travessia da balsa na PA-256, avalia que ponte vai facilitar muito a vida de quem utiliza a estrada. "Ontem mesmo fiquei aqui por mais de 1h esperando pra passar. Temos tido dificuldades muito grandes, principalmente agora com as chuvas. Por isso, espero que essa obra venha melhorar nossa vida e ajudar nossa situação", celebrou.

Além da ponte do rio Acará, a rodovia PA 256 também recebeu o pacote de obras em 17 pontes de madeira, que serão substituídas por pontes de concreto. Somando 486 metros de extensão, 3 destas pontes estão no município de Acará, 8 em Tomé-Açu e 6 em Ipixuna do Pará. Outra ponte importante em obra na PA 256 é a sobre o rio Alto Capim, na divisa entre os municípios de Paragominas e Ipixuna do Pará, com 560 metros de comprimento. Somando a substituição e a construção das novas pontes, serão 1.326 metros de pontes em obras somente na região do Rio Capim.

A PA 256 em si também está em obras. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Transportes (Setran), já asfaltou 43 quilômetros da PA-256. Ao todo estão sendo construídos e pavimentados 150 quilômetros da rodovia. Com investimento superior a R$ 375 milhões, as obras na PA-256 estão divididas em 3 lotes: o primeiro lote inicia na travessia do Rio Capim até Vila Nova e envolve 19 quilômetros; o segundo lote, de Vila Nova ao entroncamento com a PA-451, envolve 16 quilômetros; e o terceiro lote, que compreende a travessia do Rio Capim ao entroncamento da PA-250 em Tailândia, envolve 8,5 quilômetros.