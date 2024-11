Estado entrega PA-471 pavimentada e moradores já destacam as melhorias na região

Após anos de espera, a comunidade da Vila do Carmo, no município de Cametá, na Região de Integração Tocantins, se prepara para um momento histórico. As obras de pavimentação da PA-471, rodovia que liga a PA-151 à vila, estão concluídas e prontas para serem entregues oficialmente no próximo sábado (09), em agenda administrativa que contará com a presença do governador Helder Barbalho e da vice-governadora Hana Ghassan.

A estrada, com quase 10 quilômetros asfaltados, recebeu também rede de drenagem, sinalização e acostamento, obras realizadas pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra), para atender a uma demanda de décadas, que já transforma a rotina na região.

O clima na comunidade é de expectativa. Para muitos, a pavimentação da estrada significa mais do que melhoria no transporte. A obra representa traz oportunidades e bem-estar. “Nós esperávamos por essa mudança há tanto tempo! Antes, para chegar em casa, era sofrimento. No inverno, então, era um rio de lama. Agora, a gente vê a estrada pronta, e é uma felicidade sem tamanho. O asfalto trouxe esperança para todos nós”, garante o lavrador Manuel Costa, 63 anos.

Odaílson Ramos, 33 anos, que usa a estrada todos os dias, descreve a pavimentação como um divisor de águas para a comunidade. “Antes, era só poeira e lama, sem falar no tempo que levávamos para chegar. Hoje, a estrada está pronta, e a diferença é gigantesca. A gente percebe que a vida está melhor, o transporte dos produtos está mais rápido, e isso ajuda a todos”, destaca o morador.

Desenvolvimento

A pavimentação da PA-471 beneficia diretamente o escoamento de produtos agrícolas e a qualidade de vida dos moradores da Vila do Carmo, e de todo o município de Cametá.

Segundo o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira, a entrega da rodovia reafirma o compromisso do governo estadual com o desenvolvimento local. “A conclusão desta obra traz comodidade, segurança e mais oportunidades para a população. É uma conquista que vai além do asfalto, pois melhora o transporte e impulsiona a economia da região”, enfatiza o secretário.