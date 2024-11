Moradores da passagem São Lucas, no Tenoné, sofrem há 3 décadas com falta de saneamento básico

Os moradores da passagem São Lucas entre a ruas Três Marias e Quinta linha, no bairro do Tenoné, em Belém, estão há 30 anos sofrendo com a falta de saneamento básico no local. Quem relata são as empregadas domésticas Carmem Teixeira, de 59 anos, e Marília do Socorro, de 42 anos. Elas contam que a passagem nunca recebeu qualquer serviço de infraestrutura.

“Nós estamos sendo muito prejudicados aqui, muito prejudicados mesmo. Já realizaram serviços em duas ruas aqui e nada de fazerem na São Lucas. Temos grandes dificuldades porque não tem saneamento básico, o carro do lixo não entra aqui para fazer a coleta, temos que deixar na outra rua para poderem levar. Nosso quintal fica cheio de água quando chove, sendo um criadouro de mosquito, outros bichos e insetos”, reclama Carmem Teixeira.

Marília do Socorro também reclama sobre os problemas enfrentados pela falta de saneamento no local. Segundo ela, que mora há 30 anos na passagem, nunca foi feito nenhum serviço de infraestrutura, tornando a vida dos moradores ainda mais complicada.

“Tenho 30 anos morando aqui e nada de melhoria. Quando chove fica pior, porque a água das outras ruas acabam vindo parar aqui. Todas as casas ficam alagadas por causa disso. Minha filha mais velha está com 25 anos hoje, e meus filhos estão crescendo nessa situação, não só os meus, mas como outras crianças, sempre nessa mesma situação”, relata a moradora.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o assunto, mas, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

(Lucas Quirino, estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)