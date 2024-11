Asfalto é um sonho antigo para moradores da rua São Mateus, no Tenoné

A chegada do asfalto é um sonho antigo para moradores da rua São Mateus, no conjunto Porto Laranjeira, bairro do Tenoné, em Belém. Quem relata é a pedagoga Adriana Oliveira, de 44 anos, e a operária Antidia Sardes, de 54 anos. Elas afirmam que a pavimentação nunca chegou nesse trecho da cidade.

Operária Antidia Sardes, moradora do conjunto há 12 anos (Bruno Macedo | Divulgação)

“Todas as ruas transversais aqui do conjunto estão assim, sem asfalto e só poeira. Deram só uma camada na rua principal, mas em todas as transversais nunca fizeram um trabalho”, conta a operária Antidia Sardes, moradora do conjunto há 12 anos.

A pedagoga Adriana Oliveira, que mora no conjunto há 8 anos, aponta que, além da poeira causada pela falta de pavimentação, em períodos de chuvas, as ruas são tomadas por lama e alagamento, devido à falta de saneamento básico na maior parte do conjunto. Os próprios moradores realizam serviços para amenizar a situação.

Pedagoga Adriana Oliveira mora na rua há 8 anos (Bruno Macedo | Divulgação)

“Isso aqui quando chove alaga tudo, fica cheio de lama as ruas. Nós fizemos uma grande força-tarefa para fazer um benefício na frente das nossas casas, aterrando e fazendo as calçadas. Os carros de aplicativo aqui dificilmente querem entrar, devido à condição da rua. Eles não aceitam as corridas e tudo mais devido a essa situação. E não tem como discordar, porque essa rua está impossível de andar com carro”, diz Adriana.

A pedagoga pede para que as autoridades olhem para os moradores do Conjunto Porto Laranjeira. “O Poder Público precisa fazer alguma coisa aqui, porque são anos de abandono. Nós merecemos ter o mínimo de serviços, como uma rua asfaltada e saneamento nas nossas casas. Isso não é pedir muito, é o nosso direito como cidadão”, reclama a moradora.

Rua São Mateus, no conjunto Porto Laranjeira, bairro do Tenoné, em Belém. (Bruno Macedo | Divulgação)

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o assunto, mas, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

