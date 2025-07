Dona de casa Silvia Soares reclama de rua sem asfalto no Tapanã

Moradores da Rua Presidente Costa e Silva, entre a Travessa Haroldo Veloso e a Passagem Uberaba, no bairro do Tapanã, em Belém, reclamam do abandono da via, que, segundo alguns deles, nunca recebeu pavimentação e fica intrafegável em dias de chuva. A dona de casa Silvia Soares, de 54 anos, afirma que a situação compromete o cotidiano da comunidade e coloca em risco quem precisa sair de casa para trabalhar, estudar ou realizar tratamento de saúde. O registro foi feito no dia 29 de julho.

Segundo a moradora, o problema é antigo e nunca foi resolvido. “Na verdade, nunca houve asfalto nesta rua. Nem limpeza foi feita. Ficamos ilhados na semana passada por causa de uma obra, que piorou ainda mais a situação. Ninguém podia sair de casa. Meu esposo faz hemodiálise e ficou sem conseguir ir para o tratamento. É mato, lama, cobra, rato, tudo junto”, relata.

Moradora Sílvia Soares relata que a rua Presidente Costa e Silva tem lama, mato e alagamentos (Reprodução/ Bruno Macêdo)

Ela destaca que a situação só tem piorado com o tempo. “A rua está cheia de buracos, o mato cresce sem controle e, quando chove, vira um lamaçal. Já teve morador que caiu tentando atravessar. É muito arriscado. A gente se sente abandonado, como se essa área nem fizesse parte da cidade”, desabafa Silvia.

Diante da situação, os moradores organizaram recentemente um protesto. “Fechamos a via com pneus queimados para chamar atenção. A situação chegou ao limite”, relata a dona de casa.

A reportagem solicitou posicionamento da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) e aguarda retorno.

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)