Evento religioso no Mangueirão deve reunir mais de 40 mil pessoas em Belém

O Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém, será palco do evento religioso “Família ao Pé da Cruz”, que deve reunir mais de 40 mil pessoas. A programação, que vai ser realizada nesta sexta-feira (3), é organizada pela Igreja Universal e ocorre de forma simultânea em diversas cidades do país. O início do evento está previsto para às 10h.

Na capital paraense, a expectativa é de público em torno de 45 mil participantes, com a chegada de caravanas vindas de diferentes regiões, totalizando cerca de 600 ônibus. Os portões do estádio estarão abertos a partir das 7h, com o objetivo de garantir a entrada antecipada e evitar aglomerações.

O grande fluxo de fiéis deve impactar o trânsito nas principais vias de acesso ao Mangueirão desde as primeiras horas do dia. Por isso, a orientação é que os participantes se desloquem com antecedência para o local.

Para garantir a segurança e a organização do evento, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social coordena uma operação especial que contará com mais de 600 agentes. O efetivo atuará de forma integrada, envolvendo as polícias Militar e Civil, o Corpo de Bombeiros, além de órgãos estaduais e municipais.

O planejamento inclui reforço no policiamento no entorno do estádio, controle de acesso do público e monitoramento das áreas de maior circulação. A operação também prevê ações voltadas à mobilidade urbana, com apoio de órgãos municipais para organizar o fluxo de veículos e a chegada das caravanas.

De acordo com o titular da Segup, Ed-Lin Anselmo, a estratégia foi definida com antecedência para garantir a tranquilidade dos participantes. Ele destacou que a atuação integrada das forças de segurança será fundamental diante do grande número de pessoas esperado no evento.

A reunião que definiu o esquema operacional contou com a participação de representantes de diversos órgãos, incluindo a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer e a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém.

Trânsito

O esquema de mobilidade contará com a atuação integrada do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) e da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel). Para facilitar o acesso do público e garantir maior fluidez no trânsito, algumas mudanças no tráfego serão adotadas nas principais vias de acesso ao estádio:

- Avenida Augusto Montenegro: a pista do BRT poderá ser utilizada pelos veículos, com orientação dos agentes de trânsito. A entrada pela Alameda do Ginásio Guilherme Paraense “Mangueirinho” estará liberada;

- Sentido Entroncamento/Icoaraci: os condutores deverão permanecer na faixa da direita e, após o semáforo da Alameda Mangueirinho, poderão acessar a pista do BRT para chegar ao estacionamento do Lado A;

- Sentido Icoaraci/Entroncamento: será possível acessar os três portões do Lado A do estacionamento;

- Avenida Transmangueirão: o trecho entre a Avenida Centenário e o Portão F do estacionamento funcionará em sentido único. Do Portão F até a Avenida Augusto Montenegro, o fluxo será em sentido duplo, com acesso permitido apenas para veículos de passeio.