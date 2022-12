Sargento da PM é atropelado por caçamba durante serviço em blitz na PA-254, em Oriximiná

O sargento da Polícia Militar (PM) Janilson de Souza, 46 anos, foi atropelado por uma caçamba na manhã desta quinta-feira (15) enquanto estava de serviço numa blitz na rodovia PA-254, na entrada do aeroporto de Oriximiná, região oeste do Pará. De acordo com informações do perfil Léo Notícias, responsável por noticiar o caso nas redes sociais, o estado de saúde do PM é considerado grave.

Janilson, junto com uma equipe do 41º Batalhão, faziam a barreira para capturar suspeito armados que realizariam crimes no município, quando o motorista do veículo de grande porte tentou parar para ser fiscalizado e acabou atropelando o militar.

Equipe de agentes da Defesa Civil de Oriximiná, juntamente com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para atenderem a ocorrência. O policial foi socorrido com ferimentos graves. Ele sofreu duas paradas cardíacas, mas os médicos conseguiram reanimar a vítima, que foi encaminhada ao Hospital Municipal da cidade.

O condutor da caçamba foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Oriximiná, para prestar depoimento. A redação integrada solicitou mais detalhes sobre o caso à PC e a PM. A reportagem aguarda retorno.