Jovem que retornava de encontro evangélico morre em acidente de trânsito em Parauapebas

Kayro Mayan Santos do Nascimento, de 25 anos, morreu na colisão entre a moto que pilotava e um caminhão carregado de ferro. O acidente ocorreu por volta de 21h30 de segunda-feira (12), na PA-160, passando a Vila Cedere I, no município de Parauapebas, no sudeste do Pará. As informações são do site Native News Carajás.

O motorista do caminhão ficou ferido e foi sorrido para um hospital de Parauapebas. As primeiras informações indicam que Kayo invadiu a contramão e colidiu de frente com o caminhão.

Ainda segundo essa versão inicial, o motorista ainda tentou desviar, mas não conseguiu. Com o impacto, Kayro foi arremessado da moto com violência contra o asfalto, e morreu no local. O motorista do caminhão perdeu o controle do veículo e foi parar na lateral da pista.

VEJA TAMBÉM:

Kayo morreu ao lado da Bíblia que ele carregava

Kayo morava em Canaã dos Carajás, também no sudeste do estado e, segundo uma irmã dele, que compareceu ao local do acidente, estava, desde sábado (10), em Eldorado do Carajás, também no sudeste paraense, onde participava de um encontro evangélico. Na noite de segunda-feira, o jovem retornava para casa quando houve o acidente.

Kayo caiu e morreu ao lado de uma Bíblia, que sempre o acompanhava. A irmã acredita que ele estava muito cansado e também com sono, devido a programação do encontro da igreja, o que pode ter contribuído para a ocorrência acidente.

A Polícia Civil foi acionada e solicitou à Polícia Científica a realização de perícia e remoção do corpo, para exame de necropsia. A Polícia Civil vai instaurar inquérito para apurar as circunstâncias do acidente.