Morre no hospital segunda vítima de acidente em Parauapebas

Morreu na manhã desta terça-feira (27) Sidneide Gonçalves Sena Soares, de 34 anos, após 17 dias de internação, em estado grave, no Hospital Geral de Parauapebas. A mulher é a segunda vítima de um acidente registrado no dia 10 deste mês, no qual a jovem Kelly Kauany Silva, de 16 anos, filha de Sidneide, morreu na hora depois de colidir a motocicleta que conduzia contra uma caminhonete, na esquina da rua 24 de Março com a rua Fortaleza, no bairro Rio Verde.

No dia do acidente, pessoas que estavam no local contaram que a adolescente teria avançado o sinal vermelho, quando foi atingida. Com a força da batida, ela foi arremessada para o alto, bateu com a cabeça na calçada de um prédio e morreu.

A mãe da garota, que estava na garupa da motocicleta, foi lançada ao chão, tendo fraturado as duas pernas. Ela foi socorrida e levada para o hospital municipal de Parauapebas. Porém, devido ao agravamento de seu estado de saúde, precisou ser transferida para o hospital regional, onde não resistiu.

O condutor da caminhonete, identificado como Maicon Gomes de Oliveira, permaneceu no local do acidente. Com a chegada de uma guarnição da Polícia Militar, ele se apresentou espontaneamente aos policiais e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, onde prestou declarações e foi liberado.