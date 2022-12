Ciclista de 79 anos é esmagado por carreta na rodovia BR-316, em Marituba

O ciclista Manoel da Assunção Queiroz de Nazaré, de 79 anos, foi emagado por uma carreta, na manhã desta segunda-feira (12), na rodovia BR-316, em Marituba, Região Metropolitana de Belém. O acidente ocorreu perto de uma faixa de pedestres, no quilômetro 12 da rodovia federal, mas que não tem semáforo.

Segundo o capitão PM Valino, do 21 BPM, o condutor do veículo pesado, identificado como Willhans da Silva Pires, 39 anos, disse que o ciclista atravessou a rodovia entre os carros. E que ele não teve como evitar o acidente, pois o ciclista ficou "no ponto cego" do caminhão-tanque. O acidente ocorreu antes da faixa de pedestres. Nesse trecho é intenso o fluxo de veículos, pedestres e ciclistas. No local, algumas pessoas dizem que deveria ter um semáforo nesse trecho para evitar acidentes.

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA) está dando apoio no local para que a Polícia Científica do Pará analise a cena do acidente fatal. A Polícia Civil está investigando as circunstância do caso. O trânsito ficou lento no trecho desde as 7h30, horário do acidente.