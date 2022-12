Colisão entre carro e caminhão mata sargento da PM e tio no sudeste do Pará

Uma colisão entre um veículo de passeio e uma carreta carregada de minério deixou duas vítimas fatais, na manhã do domingo (11), na PA-150, no trecho entre Goianésia e Jacundá, no sudeste do Pará. Os mortos foram identificados como o sargento da Polícia Militar, Danilo Pinheiro de Souza, e o tio dele, Domingos Carlos Pinheiro de Souza. As informações são do Correio de Carajás.

Segundo informações do site, o carro vinha de Belém e tinha como destino uma chácara na região, onde o militar passaria férias. Já a carreta seguia no sentido contrário, saindo do sudeste do Pará, muito provavelmente para Barcarena. A colisão foi frontal.

O veículo de passeio ficou destruído com os corpos prensados nas ferragens, enquanto o caminhão foi parar em uma vala fora da rodovia, parcialmente tombado.

O motorista do caminhão sobreviveu e foi levado para um hospital em Jacundá. Um terceiro ocupante do veículo de passeio, que seria uma criança, também foi encaminhado com vida para a unidade de saúde.

Danilo era sargento da PM lotado em Itaituba.