Padrasto é preso suspeito de matar o próprio enteado a facadas em Itaituba

Arlisson Melo de Jesus foi preso numa região garimpeira de Itaituba, sudoeste do Pará, suspeito de matar o próprio entendado, identificado como Jocimar Oliveira de Araújo. A captura do suspeito aconteceu no último sábado (3), mas só a ser divulgada nesta segunda-feira (5). O crime aconteceu em 2019. As informações são do Portal Giro.

VEJA MAIS

Um conhecido da família de Jocimar avistou Arlisson na currutela do garimpo e ligou para informar os parentes. O advogado, que não teve o nome revelado e é responsável pela defesa da família no caso, ligou para a polícia comunicado sobre o paradeiro do suspeito. Foi então que Arlisson foi detido.

Segundo familiares da vítima, o suspeito havia sido preso e liberado, por conta de não haver mandado de prisão contra ele.

Relembre o caso

Jocimar foi morto a facadas na madrugada do dia 14 de maio de 2019, após uma bebedeira no bairro Floresta, em Itaituba. O principal suspeito no crime foi apontado como sendo seu padrasto.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para prestar socorro à vítima, mas constatou a morte ao chegar no local. Jocimar foi esfaqueado pelo menos seis vezes na altura do abdômen. O caso foi registrado na 19ª Seccional de Polícia Civil (PC).