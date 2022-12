Morador do Bengui é preso no Aeroporto Internacional de Belém acusado de homicídio

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso na tarde do último domingo, 4, no Aeroporto Internacional de Belém, acusado de homicídio. Ele é morador do bairro do Benguí, em Belém, e foi abordado pela Polícia Federal (PF) ainda na aeronave, assim que ela aterrissou, vinda de Florianópolis.

Informações da PF detalham que o mandado de prisão contra o suspeito havia sido expedido em 2018 pela Justiça Estadual, pelo crime de homicídio por motivo torpe ocorrido em Belém. O Núcleo de Inteligência Aeroportuária da PF cumpriu o mandado por ter circunscrição sobre os aeroportos e portos brasileiros, incluindo áreas restritas e o interior das aeronaves.

Mais detalhes sobre o crime cometido pelo homem que foi preso não foram divulgados pela PF.

