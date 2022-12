Homem é assassinado a tiros em Paragominas nesta segunda-feira (5)

Um homem foi assassinado, a tiros, na manhã desta segunda-feira (5), no município de Paragominas, no sudeste do Pará. A vítima não foi identificada e morreu no local. As informações são do portal Debate Carajás.

O crime ocorreu na avenida principal do bairro Jardim Atlântico, próximo a um estabelecimento comercial. Muitas pessoas foram até o local do crime. Policiais militares estiveram na cena do homicídio e realizaram buscas à procura de quem apertou o gatilho. Mas, até o momento, ninguém foi preso. Até agora, não há informações sobre as circunstâncias do homicídio.

Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o crime

A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado por meio da Delegacia do município de Paragominas. O corpo de um homem foi localizado, na manhã desta segunda-feira (5), em frente a um supermercado localizado na rua São Silvestre, bairro Jardim Atlântico, em Paragominas.

Uma equipe foi enviada ao local para levantar informações sobre o ocorrido. Um inquérito foi instaurado para apurar as motivações e a autoria do crime.