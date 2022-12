Garimpeiro morre soterrado por barranco em Itaituba

Nilton Pereira da Silva, de idade não informada, morreu soterrado na tarde de terça-feira (6) por um barranco no garimpo Crepurizão, em Itaituba, município localizado no sudoeste do Pará. O homem era garimpeiro e estava trabalhando no momento em que o acidente aconteceu. As informações são do Portal Giro.

A Polícia Militar (PM) tomou conhecimento do caso por meio da esposa de Nilton. Ela compareceu ao posto policial da comunidade relatando a situação. A mulher, que não teve o nome divulgado, contou que o marido morreu ainda no local do soterramento. Familiares levaram o corpo da vítima até a comunidade.

Um boletim de ocorrência foi registrado pelo delegado de plantão da cidade e emitiu a autorização de que a família realizasse o traslado do corpo de Nilton até a sede do município de Itaituba.

Em nota, a Polícia Civil (PC) comunicou à redação integrada de O Liberal que o caso foi registrado na Seccional Urbana de Itaituba e que perícias foram requisitadas em relação a morte de Nilton.