Sobrevivente de deslizamento grava vídeo de dentro do caminhão soterrado; veja

Um caminhoneiro chamado José Altair Biscaia, de 43 anos, fez um vídeo enquanto estava soterrado na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná. O homem foi uma das pessoas que foram atingidas pelo deslizamento que ocorreu na estrada e deixou cerca de 30 pessoas desaparecidas. No registro, ele mostra como ficou o veículo em que estava preso.

De dentro do caminhão, José Altair fala emocionado que sentia dores e não conseguia respirar normalmente.

“Aí como é que ficou o caminhão aqui. Estou vivo graças a Deus. Estou aqui vivo, mas tô no meio da terra, só num cantinho que sobrou do caminhão. Estou todo cheio de corte, mas Deus quis que eu sobrevivesse mais uma vez”, disse. Confira o vídeo:

José Altair foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros ainda no dia do deslizamento e foi levado para um hospital de Joinville, em Santa Catarina. Ele não teve ferimentos graves, somente algumas escoriações.

Na manhã desta quarta-feira (30), o Corpo de Bombeiros do Paraná informou que pelo menos 30 vítimas podem estar soterradas no local onde houve o deslizamento. Segundo o Corpo de Bombeiros, seis carretas e 10 veículos pequenos podem ter sido arrastados pela lama. Até o momento, duas mortes foram confirmadas.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)