Deslizamento arrasta 15 carros e 6 caminhões no Paraná; Bombeiros buscam desaparecidos

Quinze carros e seis caminhões foram arrastados por um deslizamento de terra na BR-376 em Guaratuba (PR) na noite de segunda (28). Até as 10h desta terça-feira, uma morte havia sido confirmada pela Polícia Rodoviária Federal. Os bombeiros ainda realizam buscas por desaparecidos, mas o número de pessoas desaparecidas não foi confirmado pelo Governo do Paraná. As informações são do G1 Paraná.

A ligação entre o Paraná e Santa Catarina pela BR-376 está interditada e, por conta do deslizamento, a polícia e a concessionária Arteris Litoral Sul (ALS) estabeleceram bloqueios de segurança.

Nas redes sociais, o Governo do Paraná informou que está mobilizado no atendimento à ocorrência na BR-376. “Nossas equipes da Polícia Militar, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros já estão no local. Também estamos enviando equipamentos e veículos para apoio nos trabalhos”.

Foram dois deslizamentos. O primeiro começou às 15h30 de segunda, quando um talude cedeu no trecho de serra e uma das pistas foi interditada. Apesar disso, o trânsito continuou fluindo por pista única. Às 19h30, quando houve o segundo deslizamento, carros foram atingidos e os dois sentidos da rodovia foram interditados.