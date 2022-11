Chuva abre duas crateras na BR-101 em Aracruz, no Espírito Santos; veja o vídeo

Um trecho da BR-101 em Aracruz, no norte do Espírito Santo, precisou ser totalmente interditado após a forte chuva que caiu no Estado abrir dois buracos nas laterais da rodovia. O motivo seria o transbordamento de um córrego. Imagens divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostram os danos na via, que ainda não tem previsão de ser liberada trânsito. As informações são do G1 Espírito Santo.

A interdição ocorre no km 170, na localidade de Rio Quartel, e um desvio está sendo feito em João Neiva, passando por Colatina e indo para Linhares pela Beira Rio, com mais ou menos 125 km de distância.

VEJA MAIS

Equipes da concessionária que administra a rodovia, Eco-101, e da PRF estão no local.

O Espírito Santo recebeu alerta laranja do Inmet de perigo de chuva intensa, o que indica risco de chuva intensa e ventos costeiros com variação de 60 a 100 km/h. Essas condições podem causar corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, segundo o instituto.