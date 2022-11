Belém está em alerta amarelo para chuvas fortes; capital registra pontos de alagamentos neste sábado

A tarde deste sábado (19) foi de chuvas intensas em Belém. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou alerta meteorológico amarelo para a região, indicando que as precipitações têm potencial para avançarem ao nível de perigo. Alguns pontos da capital, como a rua dos Caripunas, esquina com a travessa 14 de março, registraram alagamentos pela quantidade e duração das precipitações.

Estão previstas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou, até, 50 milímetros por dia. Os ventos devem ser intensos e chegar de 40 a 60 km/h. O alerta vai de hoje até as 11h do domingo (20). Em vídeos que circulam pelas redes sociais, é possível ver o momento em que quatro homens aproveitam o alagamento na rua dos Caripunas e mergulham. Nas mesmas imagens, um homem vestindo uma capa de proteção amarela aparece com a água no nível da cintura.

VEJA MAIS

A Defesa Civil de Belém informa que, em casos de emergência, o 190 está disponível para ligações.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) informa que, de acordo com o Núcleo Hidrometeorológico, houve previsão de chuva em grande parte do estado do Pará, principalmente na faixa leste do estado, neste sábado, 19. No domingo as chuvas mais intensas devem ficar confinadas no extremo sul do Pará.