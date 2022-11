Deslizamento de terra interdita BR-376, via que liga Paraná e Santa Catarina

Um deslizamento de terra no km 669 da BR-376, rodovia que liga Paraná a Santa Catarina, em Guaratuba (PR), foi registrado na noite desta segunda-feira (28). As informações preliminares são de que a pista está bloqueada nos dois sentidos e não há previsão de liberação. O Corpo de Bombeiros informou que há possibilidade de veículos estarem soterrados na região, mas não souberam informar quantos deles e nem se há pessoas feridas. As informações são do UOL.

De acordo com o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés (Republicanos), equipes de bombeiros do Estado já estão sendo deslocadas para a estrada do Paraná na intenção auxiliar no que for necessário. “Para quem está na estrada, muito cuidado!”, alertou.

Nas redes sociais, estão sendo compartilhados vídeos e fotos que mostram a dimensão do deslizamento. Em um deles, inclusive, é possível ver um carro e um caminhão que tombaram. A pessoa que filma descreve o cenário como uma “cena de guerra”. Veja:

Em nota enviado ao UOL, Arteris Litoral Sul, concessionária que administra a via, afirmou que está desde às 19h15 atuando no deslizamento e que já acionou os órgãos de emergência da região.

"A concessionária fez o acionamento imediato de órgãos de emergência da região, como Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e Defesa Civil - todas as equipes atuam neste momento na ocorrência, para atendimento aos envolvidos", afirma o comunicado.