Garimpeiro morre soterrado em garimpo de Novo Progresso, no Pará

O desabamento de uma barreira no garimpo Nova Mutum, na região de Novo Progresso, sudoeste do Pará, deixou uma pessoa morta na manhã desta quarta-feira (45). A vítima foi o comerciante conhecido como Carlinhos da Funerária, que morava na sede do município onde era proprietário da funerária Bom Jesus. As informações são do site Folha do Progresso.

De acordo com informações repassadas por amigos do empresário, ele apenas acompanhava o trabalho no garimpo Nova Mutum quando a camada de um barranco próximo desmoronou e caiu por cima dele, matando-o asfixiado. O acidente aconteceu por volta das 10h30.

O desmoronamento assustou os trabalhadores da lavra, que precisaram escavar o barranco para retirar o corpo de Carlinhos. O trabalho só foi concluído na tarde desta quarta-feira. Outras três pessoas estavam trabalhando no local, mas conseguiram escapar ilesas.

O corpo da vítima foi transladado de avião para Novo Progresso, onde será velado e sepultado pela família.