Homem morre na frente do sobrinho após ser soterrado por grãos em silo

Um homem, identificado como Alaor Soares Vieira, de 45 anos, morreu soterrado por grãos enquanto trabalhava, em Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul. O homem caiu em um silo nesta terça-feira (5), e foi soterrado na frente de seu sobrinho de 27 anos.

A Polícia Civil informou que o jovem estava trabalhando com o tio e ambos usavam uma corda como equipamento de proteção, mas Alaor pisou em um bolsão e caiu. O sobrinho tentou puxá-lo de volta, mas não conseguiu, por conta do peso dos grãos. Outros funcionários também tentaram ajudar, sem sucesso. Segundo informações do Top Mídia News, o homem de 45 anos é o terceiro a morrer soterrado por grãos no estado, apenas esse ano.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)