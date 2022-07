Pais de menino de 2 anos encontrado sozinho morreram em tiroteio nos EUA

Amigos e autoridades americanas confirmaram, nesta terça-feira (5), que Aiden McCarthy, o menino de apenas 2 anos encontrado sozinho e ensanguentado após o tiroteio no desfile de 4 de julho em Highland Park, Estados Unidos, perdeu os pais na tragédia. As informações são do G1 Mundo.

Kevin McCarthy, de 37 anos, e Irina McCarthy, de 35 anos, estão entre as sete vítimas identificadas. Além deles, morreram Katherine Goldstein, 64 anos, Jacquelyn Sundheim, 63 anos, Stephen Straus, 88 anos, Nicolas Toledo-Zaragoza, 78 anos e Eduardo Uvaldo, 69 anos. Uma oitava vítima ainda não foi identificada.

Irina Colon ajudou a cuidar da criança até que a família fosse encontrada e criou uma conta do GoFundMe para a família. "Aos dois anos de idade, Aiden é deixado em uma posição inimaginável: crescer sem seus pais", escreveu.

O menino passou para os cuidados dos avós maternos. Mais de US$ 2 milhões (aproximadamente R$ 11 milhões) já haviam sido arrecadados em uma vaquinha virtual para ajudar a família.

Tiroteio

Um homem efetuou disparos do alto de um telhado durante um desfile na cidade Highland Park, perto de Chicago, no estado de Illinois, na segunda-feira, dia 4 de julho. A data é simbólica para os americanos, por marca a celebração do Dia da Independência,

Os disparos atingiram um dos pontos onde moradores guardavam lugar para assistir ao desfile. Segundo o porta-voz da polícia, Christopher Covelli, a ação foi aleatória e intencional.