Atentado nos EUA: atirador se disfarçou de mulher e planejou o ataque por semanas

Um homem identificado como Robert Crimo, de 21 anos, foi o autor do atentado que matou seis pessoas e deixou 30 feridos em Highland Park, no estado americano de Illinois. Segundo a polícia, para cometer o massacre sem levantar suspeitas, ele teria se disfarçado de mulher. O homem também teria passado semanas planejando o ataque.

Segundo as autoridades, os motivos para o crime ainda não foram descobertos. O acusado levou um rifle de alta potência para o desfile e subiu no telhado de uma loja, pela escada de incêndio, e disparou mais de 70 tiros sobre as pessoas que participavam da celebração do Dia da Independência.

Robert teria agido sozinho e se vestiu de mulher para esconder as tatuagens faciais e a identidade. Ele teria comprado a arma legalmente em Illinois. Após fazer os disparos, o homem deixou o rifle para trás e se misturou com a multidão como se fosse mais um dos participantes do evento. Depois ele foi até a casa da mãe e usou o veículo dela para fugir, mas foi interceptado enquanto tentava escapar. Dentro desse carro, a polícia encontrou um segundo rifle.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)